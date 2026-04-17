Regione Liguria e Red Bull: una partnership strategica per la valorizzazione del territorio attraverso grandi eventi sportivi liguri

È Red Bull 5 Terre, l'evento che entro fine aprile verrà realizzato da Red Bull con il supporto di Regione Liguria e la collaborazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre e i Comuni che ne fanno parte attraverso un percorso condiviso volto a rafforzare il posizionamento del territorio nel panorama internazionale dei grandi eventi sportivi e della comunicazione innovativa.



"Questa iniziativa - dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - rappresenta perfettamente la direzione in cui vogliamo portare la Liguria: un territorio capace di attrarre grandi brand internazionali e di raccontarsi in modo innovativo, attraverso lo sport e i linguaggi digitali. Eventi come Red Bull 5 Terre valorizzano le nostre eccellenze paesaggistiche uniche a mondo e le proiettano verso un pubblico globale, generando nuove opportunità di sviluppo e promozione per tutta la regione".



Una partnership strategica che quest'anno si traduce in un'iniziativa di grande rilievo, capace di coniugare sport, promozione turistica e storytelling digitale, con l’obiettivo di valorizzare in modo autentico e contemporaneo le eccellenze del territorio. L’iniziativa si svilupperà con un format innovativo che unisce performance, intrattenimento e narrazione digitale, dove ogni team diventa parte attiva sui social network.



Le squadre saranno composte da:

• Marco Tomasin e Valentina Vernia

• Francesca Biella e Filippo Tenca

• Marta Giunti e Luca Vezil

• Gio Maione e Vicky Benedetti

• Marta D’Addato e Moonryde



Come ospite speciale sarà presente anche Alexander Roncevic, Atleta Red Bull e campione del mondo Hyrox, che contribuirà a rendere la sfida ancora più dinamica e spettacolare. Attraverso iniziative come questa, Regione conferma il proprio impegno nel sostenere eventi di qualità e nel favorire collaborazioni strategiche che contribuiscano a posizionare la Liguria come una destinazione di riferimento nel panorama sportivo e turistico internazionale.



Nel mese di giugno è inoltre confermato a Genova il Red Bull Genova Cerro Abajo, appuntamento nato nel 2024 e ormai consolidato nel calendario degli eventi sportivi cittadini, che contribuirà ulteriormente a rafforzare la visibilità internazionale dell’intero territorio ligure.



