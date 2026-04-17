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Politica | 17 aprile 2026, 16:33

Regione Liguria e Red Bull: una partnership strategica per la valorizzazione del territorio attraverso grandi eventi sportivi liguri

Cinque gare in ciascuna delle perle delle Cinque Terre, patrimonio Unesco, con protagonisti creator fitness suddivisi in coppie, impegnati in una sfida tra panorami mozzafiato a Monterosso al Mare, Corniglia, Manarola, Vernazza e Riomaggiore.

Marco Bucci

Marco Bucci

È Red Bull 5 Terre, l'evento che entro fine aprile verrà realizzato da Red Bull con il supporto di Regione Liguria e la collaborazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre e i Comuni che ne fanno parte attraverso un percorso condiviso volto a rafforzare il posizionamento del territorio nel panorama internazionale dei grandi eventi sportivi e della comunicazione innovativa.

"Questa iniziativa - dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - rappresenta perfettamente la direzione in cui vogliamo portare la Liguria: un territorio capace di attrarre grandi brand internazionali e di raccontarsi in modo innovativo, attraverso lo sport e i linguaggi digitali. Eventi come Red Bull 5 Terre valorizzano le nostre eccellenze paesaggistiche uniche a mondo e le proiettano verso un pubblico globale, generando nuove opportunità di sviluppo e promozione per tutta la regione".

Una partnership strategica che quest'anno si traduce in un'iniziativa di grande rilievo, capace di coniugare sport, promozione turistica e storytelling digitale, con l’obiettivo di valorizzare in modo autentico e contemporaneo le eccellenze del territorio. L’iniziativa si svilupperà con un format innovativo che unisce performance, intrattenimento e narrazione digitale, dove ogni team diventa parte attiva sui social network.

Le squadre saranno composte da:

• Marco Tomasin e Valentina Vernia
• Francesca Biella e Filippo Tenca
• Marta Giunti e Luca Vezil
• Gio Maione e Vicky Benedetti
• Marta D’Addato e Moonryde

Come ospite speciale sarà presente anche Alexander Roncevic, Atleta Red Bull e campione del mondo Hyrox, che contribuirà a rendere la sfida ancora più dinamica e spettacolare. Attraverso iniziative come questa, Regione conferma il proprio impegno nel sostenere eventi di qualità e nel favorire collaborazioni strategiche che contribuiscano a posizionare la Liguria come una destinazione di riferimento nel panorama sportivo e turistico internazionale.

Nel mese di giugno è inoltre confermato a Genova il Red Bull Genova Cerro Abajo, appuntamento nato nel 2024 e ormai consolidato nel calendario degli eventi sportivi cittadini, che contribuirà ulteriormente a rafforzare la visibilità internazionale dell’intero territorio ligure.

 

Redazione

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