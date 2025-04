Sanremo, viabilità modificata a La Vesca: nuovo assetto per il cantiere dell’acquedotto Roja (Foto)

Cambia la viabilità “da cantiere” in località La Vesca, per i lavori annunciati da Rivieracqua, la posa della nuova tubazione dell'acquedotto del Roja per migliorare le forniture idriche da Sanremo verso est, fino ad Andora. Il semaforo lato ponente, inizialmente posizionato sul rettilineo dei Tre Ponti, è stato arretrato di circa 350 metri: ora è collocato di fianco dell'ingresso al villaggio turistico/bungalow, a pochissima distanza da dove si trovava in precedenza per regolare il senso unico alternato sull'Aurelia (in quel tratto prende il nome di corso Mazzini) in funzione del cantiere Anas, attivo da oltre due anni per la messa in sicurezza della “collina che frana”.

Ci si è accorti che le misure adottate non tenevano conto di alcuni fattori, a cominciare dalle diverse intersezioni legate a residenze e attività della zona, oltre all'eccessiva distanza dal semaforo opposto, rimasto all'altezza del bivio per Poggio, che rendeva più complicato controllare i flussi. E, di conseguenza, i livelli di sicurezza. Non a caso, il cambio di rotta coinvolge pure il semaforo che è stato imposto all'uscita del piazzale dove si affacciano diverse attività commerciali molto frequentate (supermercato Md, Conbipel e Iris ceramiche, ma utilizzato anche da tanti che si recano sulla pista ciclopedonale), le quali stanno già subendo vistosi cali di clientela per i nuovi disagi dopo quelli ormai cronici causati dal cantiere Anas, e quello gemello per regolare l'uscita dall'adiacente hotel Ariston Montecarlo. L'iniziale obbligo di svolta a destra, verso il centro città, è stato sostituito dall'obbligo di manovra in senso contrario, quindi verso Arma di Taggia. In teoria si dovrebbe attenuare il rischio di incidenti. E chi deve dirigersi in direzione San Martino può farlo andando ad imboccare l'Aurelia bis allo svincolo dell'Armea oppure girando alla rotatoria in fondo alla discesa di Capo Verde e tornando indietro verso il bivio per Poggio, salvo lunghe code.

Si è arrivati agli aggiustamenti dopo numerose proteste e l'azione di “moral suasion” esercitata dal comando della polizia locale. Intanto, complice la pioggia, gli scavi non sono ancora iniziati. E con Pasqua/Pasquetta ormai alle porte, più il ponte del 25 aprile, il cantiere non può partire secondo il ritmo immaginato. Di fatto, si comincia con il secondo step del cronoprogramma, dato che il primo è stato congelato per non gravare troppo sulla circolazione in questa fase (sarà attuato in seguito), con i lavori dell'Anas ancora in corso.