Sanremo ricorda Rossella Cucco: l'8 febbraio prossimo un momento di luce e memoria ai Giardini del Sole

Sanremo si prepara a stringersi nel ricordo di Rossella Cucco, scomparsa prematuramente a soli 33 anni lo scorso 13 novembre dopo una dura battaglia contro la malattia. Una perdita che ha lasciato un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei un pezzo di vita. Pur vivendo a Torino, Rossella non ha mai reciso il legame con Sanremo, la città in cui è cresciuta insieme alla mamma Simonetta e al fratello Dario. Qui aveva costruito le sue radici più profonde, qui aveva imparato il valore degli affetti e del senso di casa, che l’hanno accompagnata per tutta la vita.

Rossella era una donna capace di amare in modo autentico e totale: una figlia premurosa, una moglie presente e una mamma straordinaria. Lascia il marito Giorgio e le sue due bambine, Nausicaa e Zendaya, ancora piccole, che rappresentavano il centro della sua esistenza e la sua forza più grande anche nei momenti più difficili della malattia. Per le sue amiche – Rosa, Bianca, Laura e Ambra – Rossella è stata una presenza luminosa, generosa, capace di donare amore con naturalezza, attenzione e delicatezza. Un esempio di cura e di dedizione verso gli altri, che ha lasciato un segno profondo e indelebile. Per questo motivo, le amiche di Rossella hanno deciso di organizzare un momento di raccoglimento aperto a tutta la cittadinanza, per darle un saluto collettivo e condiviso, fatto di silenzio, luce e memoria.

L’incontro si terrà sabato 8 febbraio alle 18 ai Giardini del Sole, in località San Martino a Sanremo. Durante il raduno verranno accese delle luci, sarà osservato un minuto di silenzio e verranno condivisi pensieri e ricordi. Chiunque lo desideri potrà partecipare semplicemente con la propria presenza, una parola o un pensiero nel cuore. In questa occasione verrà inoltre annunciato l’avvio di una raccolta fondi dedicata alle due bambine di Rossella, che sarà successivamente attivata con l’obiettivo di offrire loro un sostegno concreto e un segno tangibile dell’amore che continua a circondare la loro mamma. Un gesto di memoria e solidarietà, perché il ricordo di Rossella continui a vivere attraverso la luce delle persone che l’hanno amata e che non intendono dimenticare il suo sorriso, la sua forza e la sua capacità di amare.