Sanremo al via con i saldi: centro affollato e ottimismo per il commercio locale

Primo giorno di saldi a Sanremo, con molte persone che hanno riempito le vie del centro e non solo, per poi assaltare i negozi alla ricerca del capo d'abbigliamento cercato.

Una buona presenza quella registrata in questa prima giornata, complice sicuramente anche il ponte allungato dell'Epifania, visto che il 6 gennaio sarà un lunedì, e cìè da aspettarsi che quindi l'intero weekend sarà affollato per i botti finali della stagione natalizia, tutto a vantaggio dei negozi cittadini.

"Abbiamo avuto un ottimo afflusso - commenta al termine della prima giornata Antonio Fontanelli del negozio omonimo - che per quello che ho visto è stato migliore rispetto allo scorso anno e direi anche a quello precedente. Un aspetto che può aver aiutato è il weekend lungo, ma devo dire stiamo lavorando bene. Ci aspettavamo magari qualche turista francese in più, visto che là i saldi iniziano l'8, però ciò non vuol dire che sono mancati clienti da fuori, tutt'altro".

Un problema che però i negozi continuano a dover affrontare è quello legato agli shop online: "In rete gli sconti iniziano prima rispetto a noi e questo per chi ha attività è un problema, anche perché spesso lo sconto online è addirittura superiore a quello che si fa in negozio e manca ancora una regolamentazione in questo senso, soprattutto su determinati capi. Quegli stessi che comunque - sottolinea sempre Fontanelli - oggi abbiamo venduto parecchio, come giacche, capispalla e simili".

Da parte della clientela quindi una bella risposta a questo inizio saldi, che segue l'onda lunga di quanto visto a fine 2024: "A dicembre - afferma il presidente di Federmoda Imperia Paolo Lavista - c'è stata una ripresa rispetto anche a quanto visto l'anno scorso. Ci sono stati tanti stranieri, specie dal Nord Europa c'è stata una nostra affluenza. Il primo giorno di saldi è stato positivo. Forse vedendo le persone in giro per il centro devo dire mi sarei aspettato di vedere qualche sacchetto in più, ma devo dire che le cose stanno andando bene. E si parla poi di una clientela diversificata, che era interessata a diversi tipi di articoli". Si conferma quindi il pronostico di Lavista, che nei giorni precedenti il weekend si era detto ottimista per questi saldi invernali.

E se il buongiorno si vede dal mattino, c'è da aspettarsi buone cose per questa stagione di saldi per le attività del territorio.