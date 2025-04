Sanremo aumenta la copertura delle telecamere in città: investimento da 50mila euro per altre cinque zone

Si amplia nuovamente il lotto di telecamere per la videosorveglianza cittadina a Sanremo. E’ stata infatti approvata l’installazione di impianti per cinque zone della città, attualmente ‘scoperte’ dal servizio.

Sono circa 440 le telecamere presenti sul territorio cittadino, tutte collegate con il Comando della Polizia Municipale e con le altre forze dell’ordine. Impianti che trasmetto su fibra ottica e che consentono di registrare le immagini. Spesso sono risultate fondamentali per risolvere questioni legate ad incidenti o ad eventi criminosi.

E’ stato approvato, nei giorni scorsi, il progetto esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza in cinque distinte aree. Si tratta dell’incrocio tra strada San Bartolomeo e la zona di Gozo, quella tra la frazione di San Giacomo e strada Golf, attorno alla fontana dello Zampillo (all’incrocio tra via Roma, corso Orazio Raimondo e via Nino Bixio), in via Martiri all’incrocio con strada Borgo e all’incrocio di via Vesco.

Il costo totale dell’ampliamento del sistema di videosorveglianza ammonta a circa 50mila euro.