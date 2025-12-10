Sanremo, si conclude il ciclo di incontri per caregiver organizzato dal Cdcd di Asl 1 Imperiese

Si avvia alla conclusione il ciclo di appuntamenti dedicati ai caregiver di persone con declino cognitivo, promosso da Asl1 attraverso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd). Mercoledì 17 dicembre è in programma l’ultimo incontro dei “Mercoledì del Cdcd”, articolato in due moduli di approfondimento. Il primo modulo, dal titolo “Il declino cognitivo: terapie attuali e future”, sarà tenuto dal dottor Riccardo Meli, neurologo del Cdcd di Asl1, che illustrerà lo stato dell’arte dei trattamenti disponibili e le prospettive future della ricerca.

Il secondo modulo affronterà invece gli aspetti internistici e geriatrici del declino cognitivo, con un focus sulle patologie non neurologiche che spesso si associano alla demenza, sul loro peculiare modo di manifestarsi nell’anziano e sulle modalità di gestione delle complicanze. A relazionare sarà il dottor Mario Siri, geriatra di Asl1, che affronterà anche il tema dell’ospedalizzazione dei pazienti con deterioramento cognitivo. L’incontro, a ingresso libero, si terrà presso l’Ospedale Borea di Sanremo, al primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca, dalle 16 alle 17.30, il 19 dicembre.

Avviato lo scorso 17 settembre, il ciclo di incontri ha rappresentato un’importante occasione di formazione e confronto per chi assiste persone con declino cognitivo. Grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni del settore, i “Mercoledì del Cdcd” hanno offerto informazioni pratiche, strumenti utili e risposte ai dubbi più frequenti dei familiari.

L’iniziativa si conferma così un supporto concreto per coloro che ogni giorno si prendono cura di persone fragili, spesso alle prese con problematiche complesse e poco conosciute.