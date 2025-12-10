Sanremo: pubblicato il bando per l'individuazione del garante degli anziani

Il Comune di Sanremo ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il bando per l'individuazione del garante degli anziani. Lo scorso 20 ottobre il Consiglio Comunale aveva infatti approvato il “Regolamento per la disciplina del Garante dei Diritti degli Anziani del Comune di Sanremo”, quale organo monocratico che si pone come strumento capace di raccordare apparato burocratico e cittadinanza.

“L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini, rendendoli parte attiva delle azioni volte al riconoscimento e all’attuazione dei diritti e degli interessi dell’anziano, alla rimozione di ogni forma di discriminazione, alla promozione del benessere della comunità dei non più giovani”, dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

Il Garante dei diritti degli anziani è un’autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L’avviso si rivolge a tutti i soggetti aventi comprovata competenza nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psicosociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Possono presentare l’istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

maggiore età;

cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione europea o “status”

equiparato per legge;

godimento dei diritti civili e politici;

comprovata competenza nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino;

non trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale secondo la normativa vigente (T.U.EE.LL., Capo II, artt. 55, 56, 57, 60);non essere membro del Governo o del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di regioni o province, i Sindaci, Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitane, di Comunità montane e Unioni di Comuni;

non esercitare contestualmente funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria

non svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta;

non essere coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado di amministratori comunali;

non aver riportato condanne penali;

non avere carichi penali pendenti.

Gli interessati possono inviare, entro 30 giorni, la documentazione necessaria tramite pec a comune.sanremo@legalmail.it utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune al link https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_54979_984_1.html