Seborga, "un esempio prezioso di cittadinanza attiva": la giovane Nicole Gorni riceve un attestato di eccellenza (Foto)

Riceve un attestato di eccellenza per il progetto 'La bambina che danza con le api' considerato "un esempio prezioso di cittadinanza attiva che, dando voce alla natura, ispira adulti e ragazzi a proteggere il nostro futuro". Nicole Gorni di Seborga, giovane studentessa dell’Istituto Comprensivo di Bordighera, ottiene così dalla scuola un prestigioso riconoscimento firmato dalla dirigente scolastica Tiziana Montemarani che premia il suo impegno in un percorso educativo dedicato al rispetto della natura e alla cittadinanza attiva.

La scuola ha, infatti, sottolineato come il lavoro rappresenti un esempio capace di ispirare adulti e ragazzi alla protezione dell’ambiente e dei valori comunitari. Il conferimento dell’attestato si inserisce così in un cammino più ampio che vede Nicole coinvolta in numerose iniziative sociali. Negli anni ha ricevuto ringraziamenti da realtà come l’Unicef e ha partecipato a progetti solidali nel territorio imperiese, tra cui la donazione di una barella pediatrica all’Asl, acquistata con il ricavato di una vincita a una lotteria. Una scelta spontanea, che ha colpito profondamente il personale sanitario e che testimonia la maturità e il senso civico di una bambina cresciuta in un ambiente familiare fortemente orientato all’etica e all’altruismo.

Nicole ricopre, inoltre, il ruolo simbolico di “Mini Consigliere del Principato di Seborga”. Un titolo legato alla tradizione locale che rappresenta un modo per coinvolgere i più giovani nelle iniziative culturali del territorio. La sua presenza agli eventi organizzati dalla comunità seborghina è ormai una costante, apprezzata per entusiasmo, educazione e capacità di dialogo con adulti e coetanei.

Il percorso di Nicole prosegue anche oltre i confini liguri. La giovane atleta, seguita dall’allenatore federale Mario Botto, sarà protagonista di un progetto cinematografico internazionale dedicato alla storia e alla cultura dell’Armenia. Le riprese si svolgeranno durante le pause scolastiche e nel periodo estivo, con l’uscita del film prevista tra il 2027 e il 2028. Il progetto è sostenuto da realtà etiche e istituzioni internazionali e affronterà temi legati alla tradizione armena, alla memoria storica e ai paesaggi sacri del Paese.

In ottobre Nicole sarà, inoltre, invitata a Yerevan per un evento sportivo di grande valore simbolico: un’esibizione di salto con l’asta allo stadio della capitale armena insieme alla campionessa nazionale. Non si tratterà di una competizione ma di un momento di amicizia e scambio culturale attraverso lo sport. All’evento parteciperanno circa duemila bambini, che sfileranno con le bandiere italiane e armene in un clima di festa e inclusione.

Il riconoscimento ricevuto dall’Istituto Comprensivo di Bordighera evidenzia, quindi, non solo il valore di un progetto scolastico ma il percorso umano e culturale di una giovane che, attraverso scuola, sport e impegno sociale, sta costruendo un esempio positivo per la sua comunità e per i coetanei.