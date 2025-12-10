Ventimiglia, cresce il malumore nella frazione di Trucco: promesse sulle luminarie, ma la frazione resta al buio

Sale la protesta tra i residenti della frazione Trucco a Ventimiglia, esclusa quest’anno dall’installazione delle luminarie nonostante gli annunci ufficiali che ne avevano preannunciato l’arrivo. Ad oggi, infatti, nel borgo non risulta montato neppure un punto luce, mentre le decorazioni sono comparse in altre zone del territorio comunale.

Una situazione che ha alimentato delusione e amarezza tra gli abitanti, che denunciano una sensazione ormai diffusa: "Trucco continua a non ricevere l’attenzione che meriterebbe. La promessa di portare finalmente un po’ di luce nella frazione, anche grazie a fondi regionali, aveva creato aspettative e un sincero entusiasmo. Aspettative che, al momento, restano disattese. Ci ritroviamo esattamente come prima: al buio, senza alcuna installazione, senza aggiornamenti e senza spiegazioni", fanno sapere alcuni residenti. Una protesta che va oltre la semplice questione delle luminarie e tocca un tema più ampio: la costante mancanza di considerazione per le esigenze e la dignità delle frazioni.

La comunità chiede ora chiarezza su alcuni punti fondamentali: perché le luminarie non sono state installate, se verranno installate in futuro e con quali tempi, e per quale motivo, ancora una volta, Trucco sembra essere l’ultima voce della lista. "Non chiediamo privilegi – sottolineano – ma pari attenzione rispetto al resto della città". In attesa di risposte ufficiali, il malcontento continua a crescere.