Servizio di supporto all'attraversamento pedonale, Ventimiglia attiva il progetto "A scuola sicuri" (Foto)

Più sicurezza davanti alle scuole. Ventimiglia attiva il progetto di pubblica utilità a valenza sociale denominato "A scuola sicuri", consistente nel servizio di supporto all'attraversamento pedonale dei frequentanti le scuole cittadine. La proposta di deliberazione è stata, infatti, approvata dalla Giunta comunale.

Un'iniziativa, voluta dall'assessore Milena Raco, per garantire ai bambini una maggiore sicurezza nei pressi delle scuole e, nel contempo, in modo da permettere alle famiglie di gestire con maggiore serenità momenti fondamentali della vita quotidiana dei loro bambini soprattutto durante gli orari di entrata e di uscita dalle scuole. "Visto il mio positivo indirizzo, dopo un confronto con tutta la maggioranza, abbiamo deciso di ampliare la presenza dei nonni 'civici' nella maggior parte dei plessi scolastici di Ventimiglia" - fa sapere l'assessore Milena Raco - "La delibera riguarda il progetto denominato "A scuola sicuri" che consiste nel servizio di supporto all'attraversamento pedonale presso le scuole cittadine. Essendo un progetto di pubblica utilità a valenza sociale collegato anche all'invecchiamento attivo viene svolto attraverso le associazioni di volontariato oppure le associazioni di promozione sociale. Attualmente il servizio di supporto è svolto dall'associazione filo d'argento. La convenzione che era stata firmata per un anno, in via sperimentale, scadrà il 31 gennaio 2026, per cui nella delibera si propone di dare continuità a questo progetto e di confermarlo anche per il futuro".