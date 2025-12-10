Vallebona, contributi alle famiglie per gli asili nido: aperte le candidature

Un contributo economico a favore delle famiglie con minori dai 3 ai 36 mesi come rimborso per le spese sostenute per la fruizione dei servizi per la prima infanzia. A Vallebona sono aperte le candidature per il bando dei contributi per asili nido per l'anno educativo 2024-2025 da inviare entro il 31 dicembre 2025.

L'Amministrazione comunale di Vallebona ha, infatti, deciso di erogare un contributo economico alle famiglie dei minori 3-36 mesi, residenti nel Comune o stabilmente dimoranti e non aventi residenza in altro comune italiano, che fruiscono del servizio di micronido/asilo nido e dei servizi educativi per la prima infanzia presso strutture situate nella provincia di Imperia e/o che erano residenti alla data di iscrizione e fruizione del servizio da parte dei figli.

L’importo massimo complessivo del rimborso per l’anno educativo 2024-2025 e 2025/2026 non potrà superare i 700,00 euro per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25.000,00 euro; 500,00 euro per i nuclei familiari con Isee da 25.000,01 a 40.000,00 euro e 300,00 euro per i nuclei familiari con Isee da 40.000,01 euro in poi.

"Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre all'indirizzo comune@vallebona.info o presso gli uffici comunali, corredate dalle ricevute di pagamento della retta (o attestazione della scuola, qualora non si avessero più le ricevute) e ISEE corrente" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Per l'anno educativo 2025-2026 invece, le domande dovranno essere trasmesse tra il 15 luglio 2026 e il 30 settembre 2026".