Ventimiglia: avviata la Gara Atem Gas per il nuovo gestore e l'estensione della rete

Sono state avviate le procedure per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale della provincia di Imperia. La gara, gestita dalla Provincia di Imperia per conto del Comune capofila Imperia, prevede la presentazione delle offerte entro il 3 aprile 2026.

A seguito dell’approvazione in Consiglio Comunale del 31 luglio, il Comune di Ventimiglia conferma l’avvio dell’iter, finalizzato a migliorare il servizio e a favorire nuovi investimenti infrastrutturali.

Il piano industriale posto a base di gara include l’ampliamento della rete del gas nelle frazioni di San Lorenzo, Sant’Anna, San Bernardo–Seglia, Varase (via San Rocco) e Sant’Antonio–Carletti, un passo avanti significativo per le realtà frazionali, che potranno accedere a un servizio essenziale atteso da tempo: l’analisi costi-benefici prevista dalla normativa, a seguito dello studio condotto e delle indicazioni fornite al tecnico, ha portato all’inserimento negli atti di gara per lo sviluppo della rete ad oggi esistente, di circa 15 chilometri di nuova rete

L’Amministrazione seguirà con attenzione tutte le fasi della procedura, con l’obiettivo di garantire un servizio moderno, efficiente e adeguato alle esigenze del territorio.

Si tratta di un passaggio fondamentale per la qualità della vita degli abitanti delle frazioni, che dimostra la volontà di questa Amministrazione di riprendere in mano e portare a conclusione una pratica ferma da decenni, per la quale era stato preso un preciso impegno in campagna elettorale.