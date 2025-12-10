Riforma sanitaria, Ioculano (PD): "Ho presentato emendamento per dare autonomia ai sindaci"

“Nel corso delle due intense giornate di Consiglio regionale dedicate alla riforma sanitaria proposta dal centrodestra del presidente Bucci, ho presentato un emendamento che interviene su un punto decisivo: le modalità di elezione della presidenza della Conferenza dei Sindaci, perché siano gli amministratori a scegliersi il loro presidente.”

“Parliamo di un organismo fondamentale, chiamato a rappresentare i territori, a esprimere pareri cruciali sulla programmazione sanitaria e a farsi portavoce dei bisogni delle comunità locali. Per questo è necessario che la sua guida sia davvero espressione equilibrata e condivisa dei Comuni che la compongono, non frutto di dinamiche di mera forza politica.”

“Il mio emendamento al DDL 85/2025 introduce il principio della doppia maggioranza, garantendo che il Presidente della Conferenza dei Sindaci venga eletto non solo con il voto della maggioranza numerica dei Comuni, ma anche con il consenso dei Comuni che rappresentano almeno il 51% della popolazione complessiva, secondo i dati dell’ultimo censimento.”

“È un correttivo di buon senso, che rafforza la rappresentatività e impedisce che territori densamente popolati o, al contrario, territori più piccoli, restino schiacciati da logiche sbilanciate.”

“In una riforma che il centrodestra sta imponendo senza reale ascolto dei territori, questo emendamento punta a tutelare gli equilibri istituzionali e la partecipazione dei sindaci, perché la sanità non può essere governata con logiche centralistiche ma con scelte trasparenti e condivise.”

Con queste parole il consigliere regionale del Partito Democratico, Enrico Ioculano, ha illustrato la sua proposta di modifica alla riforma sanitaria, sottolineando l’importanza di garantire autonomia e rappresentatività ai sindaci nella gestione delle politiche sanitarie regionali.