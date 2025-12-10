 / Politica

Tensione in Consiglio Comunale e crisi di maggioranza: il PD di Bordighera critica la maggioranza dopo l’ultima seduta

"L’assemblea ha mostrato profonde divisioni interne alla maggioranza"

Serata movimentata quella di ieri in Consiglio Comunale a Bordighera, dove la seduta convocata per discutere alcuni punti rilevanti per l’attività amministrativa della città si è trasformata in un momento di forte tensione politica. "L’assemblea - sostiene il Pd della città delle palme - ha mostrato profonde divisioni interne alla maggioranza. Durante la riunione, infatti, quattro consiglieri della coalizione di governo avrebbero abbandonato l’aula, causando uno stallo e mettendo a rischio il numero legale necessario per procedere con i lavori".

Il PD afferma che "Dopo un’attesa prolungata per cercare di ricomporre la situazione, la maggioranza rimasta avrebbe chiesto ai gruppi di minoranza di garantire il numero legale, circostanza definita dal partito 'l’ultima figuraccia' di una seduta giudicata una delle peggiori degli ultimi anni". Nella nota firmato dal segretario Sergio Giribaldi, i dem parlano di "Incapacità amministrativa e collegano l’episodio al presunto degrado in cui, a loro giudizio, verserebbe la città". Il PD invita inoltre i cittadini a 'riflettere' sulla gestione politica attuale.

