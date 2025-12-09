Gazebo di Forza Italia a Bordighera, Ingenito presenta esposto nei confronti di Zagni per "dichiarazioni mendaci"

"Ci sono elementi che dimostrano il contrario. Ho presentato, pochi minuti fa, un esposto all'Arma dei carabinieri nei confronti di Marco Zagni perché evidenzia che non sarebbero stati i dipendenti comunali a montare il gazebo il 25 ottobre scorso, tuttavia, stante la documentazione agli atti, che è stata allegata anche all'esposto, risulta in maniera inequivocabile che i dipendenti comunali hanno montato il gazebo" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, in apertura della seduta odierna del consiglio comunale, riferendosi al gazebo di Forza Italia montato il 25 ottobre scorso davanti al Palazzo del Parco.

"Ho scritto al segretario comunale per chiedere chiarimenti e lui mi ha risposto: 'l'assessore Baldassarre mi ha confermato di aver personalmente richiesto al capo operaio, il signor Sasso, l'installazione del gazebo al contempo mi ha garantito che arriverà al comune una nota dei rappresentati cittadini di Forza Italia con la quale sarà assicurato rimborso dei costi che il comune dovrà sostenere per la liquidazione del lavoro straordinario effettuato dai dipendenti interessati dal turno di reperibilità'" - sottolinea il primo cittadino - "Non tollero che nessuno possa mettere in discussione la mia autorità perché, oltre a essere il sindaco di Bordighera, sono anche un professionista e quando faccio delle affermazioni nessuno le deve mettere in discussione perché quando le faccio sono assolutamente documentate. In tutto questo, in data odierna, gli uffici hanno proceduto anche a richiedere, siccome non era avvenuto, il pagamento. Non si capisce secondo le dichiarazione del signor Zagni se sia stato montato da Bozzarelli e dallo stesso Zagni o da una ditta terza. Io non so se c'era una ditta terza. In tutto questo ho un certezza: lì c'erano i dipendenti comunali e per questo ho depositato al signor Zagni un esposto alla Procura per dichiarazioni mendaci. Chiedo poi la sospensione per conferire con l'assessore Baldassarre".

"Credo che sia giusto che avvenga uno scambio di precisazioni. Come al solito apprendiamo tutto dai mezzi di informazione" - dice il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Ho il massimo rispetto della giustizia".

"Prendo atto degli articoli pubblicati sui giornali" - afferma l'assessore Marzia Baldassarre - "Mi lascia profondamente stupita di come una comunicazione su un fatto come questo avvenga tramite mezzo stampa e non tramite una comunicazione di chiarimenti a me personalmente. Tutte le affermazioni sui giornali sono prive di fondamenta. Il caso è nato da un atto amministrativo, da una comunicazione formale che è stata inviata dal consigliere Bozzarelli, è stata protocollata una richiesta dove si spiegava in modo chiaro che c'era un'intenzione di un partito e di un coordinamento cittadino di svolgere questa attività sul territorio davanti al Palazzo del Parco. Un'attività che era stata concordata preventivamente in una riunione, seppur informale, alla presenza dei componenti del partito di Forza Italia. A questa richiesta è stata risposto in modo formale, con una nota protocollata, che si autorizzava l'attività effettuata il 25 ottobre. L'email del 17 ottobre di Bozzarelli per me è una prova inequivocabile e senza ombra di dubbio che la richiesta è stata avanzata in modo corretto e scritto. I rapporti sono stati intrattenuti tra loro, tra il partito e tra gli uffici. A questa richiesta è stato dato seguito, pertanto, l'intera sequenza degli atti, che è stata spiegata anche al segretario in modo chiaro. Non mi ritrovo in quelle parole, perciò, ritengo completamente infondata la narrativa raccontata fino adesso".