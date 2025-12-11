 / Politica

Bordighera: 'caso del gazebo', Fratelli d'Italia "Riportiamo il dibattito nell'ambito della dialettica politica"

Secondo Fdi è eccessivo chiedere il coinvolgimento degli organi nazionali di partito

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia interviene dopo le dichiarazioni dal Sindaco di Bordighera sul cosiddetto 'caso del gazebo' di Forza Italia ed il conseguente ritiro delle deleghe all'ex assessore Marzia Baldassarre. Fdi ha invitato a riportare il dibattito “Nell’ambito della dialettica politica e del costruttivo confronto finalizzato all’attuazione del programma condiviso con l’intera coalizione di centrodestra, programma sul quale i cittadini della Città delle Palme hanno espresso il proprio consenso".

FdI evidenzia la necessità di verificare se sussistano ancora le condizioni per un’amministrazione coesa e capace di raggiungere gli obiettivi fissati, manifestando disappunto per le questioni sollevate dal primo cittadino, ritenute 'estranee' al percorso politico concordato: "I dirigenti del partito respingono inoltre le richieste di confronti o approvazioni relative a decisioni assunte autonomamente dal Sindaco, precisando che Fratelli d’Italia non intende assumere ruoli di censore, inquisitore o giudice, funzioni che competono eventualmente ad altre sedi istituzionali".

Il Coordinamento provinciale si dice disponibile a valutare nuovi obiettivi amministrativi e politici per il futuro della coalizione, mettendo a disposizione esperienza e competenze, ma considera 'ultronee' le richieste di coinvolgimento rivolte agli organi nazionali del partito: "Esprimiamo perplessità sul riferimento del Sindaco alle imminenti elezioni provinciali come elemento determinante per fissare presunte 'scadenze' politiche relative al mandato bordigotto, definendolo un argomento 'scollegato' e non pertinente".

