"Il Ministero della Cultura guarda alla Liguria e prova della sua particolare attenzione per i territori della nostra regione sono gli investimenti messi in campo, a partire dagli stanziamenti per il triennio2025-2027 per l'Archivio centrale di Genova per la sua messa in sicurezza perla quale vengono stanziati complessivamente 97.600 euro, passando per il restauro della facciata della Basilica dei Santi Giorgio e Cristina per la quale vengono stanziati 480.000 euro. E' poi prevista la manutenzione straordinaria della Cattedrale di Santa Maria Assunta a Ventimiglia (40mila euro) e la digitalizzazione e valorizzazione dell'Archivio della IAM Rinaldo Piaggio di Finale Ligure (120.000 euro). Tutti esempi di come il MiC, alla guida del ministro Giuli, abbia a cuore le sorti del nostro patrimonio culturale e monumentale, dimostrando nei fatti una concretezza che rende viva la nostra tradizione". Lo dichiara il senatore ligure di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.
Politica | 30 gennaio 2026, 12:36
Liguria, nuovi investimenti del MiC: Berrino "Interventi su archivi e monumenti, inclusa la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Ventimiglia"
Stanziamenti per sicurezza, restauri e digitalizzazioni: dal sostegno all’Archivio centrale di Genova ai lavori sulla Cattedrale ventimigliese, fino ai progetti su Finale Ligure. Berrino: “Segnale concreto dell’attenzione del MiC verso il nostro patrimonio”
