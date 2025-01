Sanremo: via la fontana 'a sfioro' dal progetto di piazza Eroi? Umberto Bellini "Si va a creare uno spiacevole effetto solettone"

L’Amministrazione comunale di Sanremo starebbe pensando ad una revisione del progetto di riqualificazione di piazza Eroi Sanremesi, previsto per il piano strada del costruendo parcheggio.

Una revisione che comporterebbe l'eliminazione della fontana ‘a sfioro’ e la riduzione del numero delle panchine. Sul caso è intervenuto il Consigliere di maggioranza, Umberto Bellini, che considera l’eventuale revisione “Uno spiacevole effetto solettone".

“Credo che la fontana – prosegue Belllini - (progettata ovviamente in piano anche se la piazza presenta un dislivello di circa un metro e mezzo) così come appare nel disegno progettuale, valorizzerebbe tutta la piazza ed insieme con un numero adeguato di panchine ed una implementazione del verde creerebbe un piacevole luogo di aggregazione e fruibilità per cittadini e turisti, sulla falsariga anche se in misura minore, di quanto realizzato a Nizza sulla promenade du Paillon”.