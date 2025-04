Cristina Scocchia, una leader con le radici a Coldirodi: Zonta Club le conferisce il premio “Yellow Rose”

Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera ha consegnato nei giorni scorsi alla manager Cristina Scocchia di Coldirodi, amministratore delegato di Illy Caffè, il riconoscimento “Yellow Rose Recognition”. Si tratta di un attestato legato al raggiungimento di quegli obiettivi di crescita personale e realizzazione professionale per i quali Zonta da sempre si batte ed opera.

La decisione è scaturita nell’ambito di un incontro che lo Zonta ha promosso nella sede dell’Hotel Parigi di Bordighera e che ha visto la dottoressa Scocchia presentare il suo libro “Il coraggio di provarci”. Si tratta di un racconto che esplora il viaggio interiore di una giovane donna, determinata a superare le difficoltà che la vita le pone davanti per avvicinarsi a quello che sente di essere. La narrazione si sviluppa attorno alla sua crescita, ai suoi dubbi ed ai momenti di incertezza, alla soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo, ma anche all’importanza della vicinanza alla sofferenza, al valore dell’amicizia e del lavoro di squadra. Il libro esplora temi universali come la resilienza, il coraggio di affrontare l'ignoto, il potere del cambiamento e l'importanza di seguire i propri sogni. L'autrice dipinge un quadro realistico delle difficoltà che le donne affrontano nella società contemporanea, senza però mai scivolare nel pessimismo.

Il coraggio di provarci diventa, nel contesto del romanzo, la chiave per sfidare le proprie paure, per non arrendersi mai e per avere il coraggio di intraprendere nuovi percorsi. La protagonista, attraverso il suo percorso di auto-scoperta, ci insegna che il successo non arriva senza difficoltà e che proprio in queste si nasconde il potenziale per crescere. Il libro è una riflessione profonda sull'importanza di dare il massimo per sé stessi e per ciò che si vuole veramente, senza mai perdere la speranza e il desiderio di lottare per una vita più autentica.

Cristina Scocchia, nell’incontro dibattito ha invitato le socie Zonta a riflettere sul valore delle proprie radici, dell'affrontare le proprie vulnerabilità, del perseverare e dell'uscire dalla zona di comfort per seguire i propri sogni.

Cristina Scocchia è arrivata perché lo ha voluto intensamente e perché a “coprirle le spalle” ci hanno pensato l’amore di un padre, di una madre e di una famiglia intera.