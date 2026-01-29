Diritto di accesso civico, generalizzato e documentale ai dati del Comune: Ventimiglia ritira la pratica

Votata all'unanimità, in consiglio comunale a Ventimiglia, il ritiro della pratica sul regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti a ai dati del Comune.

"Ho qua davanti il verbale della commissione che dice che il presidente con voti unanimi decide di ritirare la pratica" - dice il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari - "La commissione ha un parere consuntivo e deve essere il consiglio comunale ad avvallare i suggerimenti. Metto, perciò, in votazione il ritiro della pratica".

"Durante la commissione l'intervento Di Marco è stato: 'il presidente ritira la pratica'" - interviene il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Noi non abbiamo votato".

La pratica verrà, perciò, riproposta in una prossima seduta di consiglio comunale.