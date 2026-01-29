Scuola a Ventimiglia alta, Martinetto presenta un'interpellanza

Discussa, nella seduta odierna del consiglio comunale, l'interpellanza sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo plesso scolastico di Ventimiglia Alta presentata dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto.

"L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire alle scuole d'infanzia primaria e secondario di primo grado in piazzale Funtanin a Ventimiglia alta. Detto intervento non risulta essere finanziato da fondi Pnrr. Quest'opera è finanziata da un muto bei anno2018 e da due mutui che sono stati contratti dal comune di Ventimiglia" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Dal punto di vista dell'andamento dei lavori la ditta sta ultimando le lavorazioni strutturali per poi procedere alla realizzazione del tetto e parallelamente sta eseguendo lavori edili ai piani inferiori. Dal punto di vista economico-finanziario lo stato di avanzamento dei lavori è commensurabile al 55 per cento, di fatto gli interventi che rimangono da eseguire sono alcune tramezzature, il completamento degli impianti, dei pavimenti, pitture, infissi e la sistemazione dell'area esterna. Ad oggi, a seguito della proroga definitiva a novembre scorso, la data di ultimazione dei lavori è fissata al 30 giugno 2026. Le preoccupazioni in merito alla possibile perdita di finanziamento sono state fugate con la comunicazione del Ministero dell'Istruzione che dispone la proroga al 30 settembre 2027, termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica. Una volta attivata la costruenda scuola probabilmente cesserà la funzione scolastica e sede di attività didattica. Abbiamo fatto una riunione quest'estate, stiamo seguendo bene i lavori e la didattica. Conto che le scadenze siano rispettate. Secondo me, a giugno o a settembre la scuola sarà finita".

"Sono soddisfatto. So che state seguendo l'opera. Speriamo che la vigilanza non scemi ma resti alta" - afferma il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "E' un plesso troppo importante per il centro storico".