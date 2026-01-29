 / Politica

Politica | 29 gennaio 2026, 19:34

Campo da basket a Ventimiglia, Nesci: "Mancano illuminazione e manutenzione"

Sbarca in consiglio comunale l'interrogazione del consigliere comunale di minoranza

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia l'interrogazione del consigliere comunale di minoranza Vera Nesci sulla manutenzione del campo da basket a Nervia.

"Ho ricevuto la risposta della mia interrogazione del 4 luglio 2025 solo ieri pomeriggio" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "E' assolutamente scandaloso che la risposta arrivi dopo sette mesi. Si tratta di un'interrogazione sulla manutenzione del campo da basket che c'è a Nervia".

"Era stata fatta luglio, ancora nella stagione estiva. Si chiedevano degli interventi minimi" - sottolinea Nesci - "Si lamentava uno stato di abbandono e sporcizia, quindi, si chiedeva una manutenzione per renderlo accessibile. Bene il passaggio della fiaccola olimpica ma se poi non riuscite a garantire la manutenzione di un campetto da basket in città è inutile presentarsi come paladini dello sport e promotori delle attività giovanili perché questa è assolutamente una mancanza". 

"La risposta arriva dopo sette mesi e comunque ha delle promesse. Non fate altro che dire stiamo programmando" - afferma Nesci - "Avete incontrato i soggetti fruitori del campetto per programmare gli opportuni interventi di ripristino. A novembre avete fatto un intervento di pulizia. A dicembre avete programmato per ripristinare la recinzione e sostituire il canestro. Manca l'illuminazione per renderlo praticabile e anche per metterlo a riparo da eventuali atti di vandalismo. Serve mettere dei soldi a bilancio per effettuare una manutenzione costante per uno sfalcio fatto continuamente. Sono assolutamente insoddisfatta da questa risposta e spero che ci sia veramente un impegno concreto per mantenere questo campo pubblico, che è un fiore all'occhiello se lo teniamo bene".

Elisa Colli

