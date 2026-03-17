Referendum costituzionale: incontro del Comitato per il Sì della Camera Penale Imperia-Sanremo a Dolceacqua con Bosio, Bruno e Aluffi

Si terrà venerdì 20 marzo alle ore 18, presso la sala polivalente del Comune di Dolceacqua, un incontro pubblico promosso dal Comitato per il Sì della Camera Penale di Imperia-Sanremo, nell’ambito della campagna informativa sul referendum costituzionale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto diretto con i cittadini e gli elettori del territorio, con l’obiettivo di illustrare i contenuti della riforma e approfondirne gli aspetti giuridici e istituzionali.

Ad aprire i lavori sarà l’avvocato Marco Bosio, presidente della Camera Penale Imperia-Sanremo “Roberto Moroni” e presidente del Comitato territoriale Camere Penali per il Sì, che offrirà un inquadramento generale del referendum e delle ragioni a sostegno della riforma.

Seguiranno gli interventi dell’avvocato Daniela Bruno, segretario della Camera Penale Imperia-Sanremo e componente del Comitato territoriale, e dell’avvocato Eugenio Aluffi, anch’egli membro del Comitato territoriale Camere Penali per il Sì. I relatori approfondiranno i principali profili tecnici della proposta referendaria, rispondendo anche alle domande del pubblico.

L’incontro si inserisce in un più ampio ciclo di appuntamenti promossi a livello locale dalle Camere Penali, con l’intento di favorire un’informazione chiara e consapevole su un passaggio rilevante per l’assetto costituzionale del Paese.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.