Turismo, tutela del verde, impegno sociale e spiagge tra i capisaldi del programma di Obiettivo Bordighera

Greta Pagani, Giovanni Allavena, Gianluca Marchese, Melina Rodà e Maurizio Rovere entrano a far parte di Obiettivo Bordighera, la lista civica del candidato sindaco di Bordighera Davide Sattanino.

Al fianco di Sattanino si presenta, infatti, una squadra di professionisti e imprenditori. Oltre ai già confermati Alvaro Vignali, Giuseppe De Benedetti (Beppe), Mara Lorenzi, Seila Covezzi, Gianni Calleri e Martina Sferrazza, hanno deciso di intraprendere una nuova avventura assieme a Sattanino anche l'architetto Greta Pagani, l'imprenditore del verde ed ex assessore nella precedente amministrazione Giovanni Allavena, il bagnino Gianluca Marchese, l'imprenditrice ed ex assessore nella precedente amministrazione Melina Rodà e il commerciante Maurizio Rovere.

Insieme puntano a migliorare Bordighera. "Il futuro di Bordighera è nel turismo: valorizzare mare, verde, territorio e cultura significa creare lavoro ed innalzare la qualità della vita" - sottolinea Obiettivo Bordighera che delinea alcuni capisaldi del programma amministrativo.

"La nuova amministrazione avrà grandi responsabilità nei confronti di Bordighera poiché sarà chiamata a formulare il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) e ad applicare nuove procedure per l’utilizzazione del Demanio Marittimo. Per Obiettivo Bordighera queste sono opportunità di concretizzare una visione di Bordighera che integra tutela e innovazione" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "La procedura del PUC era stata avviata dalla precedente amministrazione che aveva formulato alcune condivisibili linee di indirizzo. I candidati di Obiettivo Bordighera si sono trovati unanimemente d’accordo di fare un passo in più a tutela del verde. Si ritiene necessario che i progettisti creino un Piano del Verde preliminare alla pianificazione urbanistica, che preservi e valorizzi le aree verdi esistenti e ne proponga di nuove. Oggi il verde è un bene strategico per il benessere di ogni comunità e a Bordighera è un elemento fondamentale dell’offerta turistica".

"L’altro elemento portante dell’offerta turistica di Bordighera è il mare, con la sua passeggiata sul lungomare. La necessità di applicare la normativa europea all’assegnazione delle concessioni balneari creerà l’opportunità di potenziare l’offerta corrente. È di qualche giorno fa il decreto-legge (n.32, 11 Marzo 2026, art. 8) che ritorna correttamente allo Stato la responsabilità di formulare la tipologia dei bandi per l’affidamento delle concessioni" - sottolinea Sattanino - "Obiettivo Bordighera proporrà una serie di servizi innovativi legati all’assegnazione delle nuove concessioni. Servizi che connettano meglio il lungomare alla città e rendano spiagge e lungomare una comunità di sport e intrattenimento durante il periodo estivo e fruibili in modo confortevole durante il periodo invernale".

"Nel programma di Obiettivo Bordighera turismo e società sono un obiettivo solo" - mette in evidenza il candidato sindaco di Obiettivo Bordighera - "Perché una società che vive bene, una comunità che sa prendersi cura di chi la vive, sa anche accogliere e ospitare con calore e far crescere un’offerta turistica sempre meglio integrata nella vita cittadina. L’impegno sociale sarà un’altra priorità di Obiettivo Bordighera".