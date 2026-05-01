ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 01 maggio 2026, 12:48

Rischio incendi, Obiettivo Bordighera punta sulla prevenzione: "E' un dovere e una priorità"

"Daremo incarico alla polizia locale e agli uffici competenti di effettuare una mappatura completa del territorio comunale, individuando le aree a rischio", dice il candidato sindaco Davide Sattanino

Rischio incendi, Obiettivo Bordighera punta sulla prevenzione: &quot;E' un dovere e una priorità&quot;

Rischio incendi sul territorio comunale. Obiettivo Bordighera, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, punta sulla prevenzione.

"L’estate si avvicina e, con l’aumento delle temperature, cresce anche il rischio incendi sul nostro territorio" - sottolinea il candidato sindaco Davide Sattanino"Con l’estate alle porte, la prevenzione non può essere lasciata al caso. Per questo uno dei temi a cui Obiettivo Bordighera è particolarmente sensibile è la tutela e la sicurezza del territorio: dal rispetto degli orari di bruciatura fino al controllo delle aree più esposte".

"Daremo incarico alla polizia locale e agli uffici competenti di effettuare una mappatura completa del territorio comunale, individuando le aree a rischio, con particolare attenzione ai terreni incolti, abbandonati o non adeguatamente mantenuti. L’obiettivo è avere piena consapevolezza delle criticità presenti, contattare i proprietari e far sì che provvedano alla necessaria messa in sicurezza" - sottolinea Sattanino - "La prevenzione incendi diventa, quindi, una priorità concreta per la sicurezza del nostro territorio".

"Bordighera conosce bene i rischi legati all’incuria, ai terreni incolti e alla mancata manutenzione delle aree più esposte. Per questo, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni e degli orari previsti per le bruciature, Obiettivo Bordighera agirà in modo puntuale sul fronte della prevenzione" mette in risalto il candidato sindaco Davide Sattanino - "Prevenire è un dovere: non possiamo permettere che l’incuria di pochi metta a rischio la sicurezza di tutti".

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Elisa Colli

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