Rischio incendi, Obiettivo Bordighera punta sulla prevenzione: "E' un dovere e una priorità"

"L’estate si avvicina e, con l’aumento delle temperature, cresce anche il rischio incendi sul nostro territorio" - sottolinea il candidato sindaco Davide Sattanino - "C on l’estate alle porte, l a prevenzione non può essere lasciata al caso. Per questo uno dei temi a cui Obiettivo Bordighera è particolarmente sensibile è la tutela e la sicurezza del territorio : dal rispetto degli orari di bruciatura fino al controllo delle aree più esposte".

"Daremo incarico alla polizia locale e agli uffici competenti di effettuare una mappatura completa del territorio comunale, individuando le aree a rischio, con particolare attenzione ai terreni incolti, abbandonati o non adeguatamente mantenuti. L’obiettivo è avere piena consapevolezza delle criticità presenti, contattare i proprietari e far sì che provvedano alla necessaria messa in sicurezza" - sottolinea Sattanino - "La prevenzione incendi diventa, quindi, una priorità concreta per la sicurezza del nostro territorio".

"Bordighera conosce bene i rischi legati all’incuria, ai terreni incolti e alla mancata manutenzione delle aree più esposte. Per questo, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni e degli orari previsti per le bruciature, Obiettivo Bordighera agirà in modo puntuale sul fronte della prevenzione" - mette in risalto il candidato sindaco Davide Sattanino - "Prevenire è un dovere: non possiamo permettere che l’incuria di pochi metta a rischio la sicurezza di tutti".