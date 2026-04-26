ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 26 aprile 2026, 07:11

Scuola Maria Primina, Sattanino: "Obiettivo Bordighera solleciterà incontri con gli organi competenti"

"Più che iniziative simboliche prive di effetti concreti, riteniamo necessario mantenere aperti canali istituzionali di dialogo con gli uffici verificando ogni possibile margine di revisione della decisione e vigilando affinché il diritto allo studio del territorio sia tutelato"

Scuola Maria Primina, Sattanino: &quot;Obiettivo Bordighera solleciterà incontri con gli organi competenti&quot;

"Obiettivo Bordighera solleciterà incontri con gli organi competenti mettendosi a disposizione delle famiglie e promuovendo ogni confronto utile e serio nell’interesse dei bambini e della città" - dice il candidato sindaco a Bordighera Davide Sattanino parlando della scuola Maria Primina.

"Obiettivo Bordighera da giorni sta seguendo con attenzione le vicende legate alla mancata autorizzazione della prima classe alla scuola Maria Primina" - afferma Sattanino - "Pur non condividendo la scelta, si tratta di una decisione che rientra nell’autonomia degli organi competenti e del Provveditorato, ai quali spetta la valutazione finale secondo criteri normativi e numerici stabiliti".

"Comprendiamo la preoccupazione delle famiglie e della comunità scolastica" - dichiara il candidato sindaco della lista Obiettivo Bordighera - "In questa fase, più che iniziative simboliche prive di effetti concreti, (raccolta firme) riteniamo necessario mantenere aperti canali istituzionali di dialogo con gli uffici competenti, verificando ogni possibile margine di revisione della decisione e vigilando affinché il diritto allo studio del territorio sia tutelato".

 

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Elisa Colli

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