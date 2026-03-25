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Politica | 25 marzo 2026, 07:11

Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera: "Puntiamo a rendere la città più moderna e vivibile" (Foto)

Roberta Persici, Loredana Sasso, Andrea Bellina, Stefano Gnutti e Marco Laganà completano la lista civica a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino

Obiettivo Bordighera

Obiettivo Bordighera

Roberta Persici, Loredana Sasso, Andrea Bellina, Stefano Gnutti e Marco Laganà entrano a far parte di Obiettivo Bordighera completando così la lista civica del candidato sindaco di Bordighera, Davide Sattanino.

Al fianco di Sattanino si presenta, infatti, una squadra di professionisti e imprenditori. Oltre ai già confermati Alvaro Vignali, Giuseppe De Benedetti (Beppe), Mara Lorenzi, Seila Covezzi, Gianni Calleri, Martina Sferrazza, Greta Pagani, Giovanni Allavena, Gianluca Marchese, Melina Rodà e Maurizio Rovere, hanno deciso di intraprendere una nuova avventura assieme a Sattanino anche Roberta Persici, dirigente bancario; Loredana Sasso, docente universitaria nel settore sanità; Andrea Bellina, barman; Stefano Gnutti, farmacista, ex presidente del consiglio e consigliere comunale nella precedente amministrazione; Marco Laganà, imprenditore del verde, ex vicesindaco e assessore nella precedente amministrazione. Per la durata della campagna elettorale sia Mara Lorenzi che Loredana Sasso si sono autosospese dal consiglio direttivo di Italia Nostra Ponente Ligure. "Sapere fin dall’inizio chi avrebbe guidato la squadra è stato importante perché in questo modo i candidati hanno preso un impegno ben informato, che ha facilitato da subito la condivisione negli orientamenti del programma" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino.

Con quest’ultimo gruppo di candidati, Obiettivo Bordighera completa la presentazione della squadra di sedici persone che si è formata intorno al candidato sindaco Davide Sattanino. "Obiettivo Bordighera si presenta come una lista civica pura, che punta sulla competenza trasversale dei suoi candidati con il valore aggiunto dell’esperienza amministrativa, in quanto molti candidati hanno già ricoperto ruoli nella vita amministrativa della città" - sottolinea Sattanino - "Il progetto di Obiettivo Bordighera è focalizzato sul superamento della stagionalità turistica e sulla costruzione di un solido equilibrio tra benessere dei residenti e sviluppo economico".

Dopo la presentazione ufficiale dell’info point, avvenuta lo scorso 7 marzo, la lista civica Obiettivo Bordighera con il candidato sindaco Davide Sattanino, da sempre presente sul territorio con un'attività di successo nel settore turistico-alberghiero, presenta ulteriori proposte del programma amministrativo. "Tenendo presente che manutenzione, igiene urbana e decoro sono in ogni caso le priorità in cui impegnarsi" - svela Sattanino - "accenniamo oggi ad altre proposte intese a rendere Bordighera più moderna e vivibile sia per i residenti che per i turisti: fonti energetiche rinnovabili con il completamento dell'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici; smart parking e segnaletica digitale con l'installazione di sensori nei parcheggi principali, collegati a una app con pannelli informativi agli ingressi della città per agevolare la ricerca di un parcheggio; restyling dell’arredo urbano 'Liberty' con un piano di manutenzione straordinaria e uniformazione di panchine, fioriere e illuminazione seguendo un unico stile estetico che richiami l’identità storica della città; wi-fi e spazi per smart-work e 'nomadi digitali' con il potenziamento della connettività nelle aree pubbliche e creazione di uno spazio di co-working comunale per professionisti e studenti; musei con la creazione di una rete tra le realtà pubbliche e private del territorio e uno studio per la realizzazione di una pinacoteca comunale".

Davide Sattanino

Davide Sattanino

Roberta Persici

Roberta Persici

Loredana Sasso

Loredana Sasso

Andrea Bellina

Andrea Bellina

Stefano Gnutti

Stefano Gnutti

Marco Laganà

Marco Laganà

Alvaro Vignali

Alvaro Vignali

Giuseppe De Benedetti

Giuseppe De Benedetti

Mara Lorenzi

Mara Lorenzi

Seila Covezzi

Seila Covezzi

Gianni Calleri

Gianni Calleri

Martina Sferrazza

Martina Sferrazza

Greta Pagani

Greta Pagani

Giovanni Allavena

Giovanni Allavena

Gianluca Marchese

Gianluca Marchese

Melina Rodà

Melina Rodà

Maurizio Rovere

Maurizio Rovere

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Elisa Colli

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