Sanremo in Fiore, assessori Alessandro Piana e Luca Lombardi: "Tradizione, identità per una Liguria dei fiori che continua a incantare"

Si è conclusa con successo e grande partecipazione l’edizione 2026 di Sanremo in Fiore, uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della Riviera ligure, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori.



L’edizione 2026 dei Carri Fioriti ha visto il trionfo di Riva, capace di conquistare sia la giuria sia il pubblico. Sul podio anche Santo Stefano al Mare, seconda classificata, e Bordighera, terza.



“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ad Alessandro Maglio per il prezioso lavoro svolto – dice Piana – e un caro saluto al sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra. Complimenti a tutti i partecipanti per l’altissimo livello degli allestimenti presentati. Sanremo in Fiore – conclude Piana – affonda le sue radici nella Belle Époque, ma continua a rinnovarsi anno dopo anno, rappresentando un volano straordinario per la promozione del territorio e per tutto il comparto florovivaistico ligure, simbolo della nostra identità e della nostra economia”.



"Questo Festival, che si è concluso con la straordinaria e magnifica sfilata dei carri in fiore che hanno reso omaggio alla Dea Flora, - ha detto l'assessore regionale ai Turismo Luca Lombardi - è un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori, gruppi organizzati e operatori del settore, confermando Sanremo come punto di riferimento internazionale per la floricoltura e destinazione ideale per il turismo primaverile. Ieri ho avuto modo di incontrare i sindaci e gli amministratori dei Comuni protagonisti della sfilata per fare loro i complimenti per gli allestimenti dei carri. Il grande risultato di presenze turistiche ottenuto lo scorso anno è merito anche di manifestazioni, come quella di oggi, riuscite alla perfezione grazie al lavoro di squadra delle associazioni di categoria e degli assessorati al turismo di tutti i comuni liguri".



La manifestazione è frutto di un lavoro iniziato già nelle settimane precedenti, che ha visto il coinvolgimento di volontari, associazioni e intere comunità locali, custodi di un sapere che si tramanda nel tempo e che rappresenta un patrimonio identitario per tutto il territorio.



Dopo il suggestivo appuntamento con le bande musicali che hanno animato le vie del centro nella giornata precedente, la tradizionale sfilata sul lungomare Italo Calvino ha regalato uno spettacolo unico di colori e profumi, esaltando le eccellenze florovivaistiche e le tradizioni della Riviera dei Fiori.