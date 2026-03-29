Elezioni amministrative 2026, "Per Bordighera" è la lista del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci

"Per Bordighera" è il nome della lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

Una palma, il mare e Bordighera sullo sfondo caratterizzano il simbolo della lista che si propone come punto di riferimento chiaro, coerente e riconoscibile per l’elettorato dell’area di centrodestra della città di Bordighera. "Il simbolo raffigura, sullo sfondo, il mare e il profilo della città di Bordighera, elementi identitari che richiamano le radici, la bellezza e la vocazione del nostro territorio" - svela il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "I colori predominanti, il bianco e l’azzurro, evocano trasparenza, fiducia e appartenenza mentre una fascia tricolore attraversa l’intero simbolo, a sottolineare il forte legame con i valori della nazione e dell’identità italiana".

"'Per Bordighera' nasce con l’obiettivo di essere non solo uno strumento elettorale ma un contenitore solido e coerente di valori condivisi" - sottolinea Iacobucci - "Essa si ispira ai principi fondanti del nostro paese: l’amore per la patria, il rispetto delle radici cristiane, la centralità della famiglia, l’attenzione al sociale, l’impegno verso i giovani e la promozione dello sviluppo economico del territorio, sempre e comunque con Bordighera nel cuore".

"Pur mantenendo la propria natura civica, la lista si propone con chiarezza come punto di sintesi e riferimento per tutti gli elettori che si riconoscono nel perimetro del centrodestra, dai cattolici ai sostenitori delle diverse sensibilità politiche di quest’area" - mette in risalto - "Un progetto inclusivo nella sua coerenza valoriale, capace di unire esperienze e visioni sotto un’unica identità condivisa, valori e tradizioni e amore per Bordighera. I pilastri su cui si fonda Per Bordighera sono l'amore per Bordighera; la coerenza nelle idee e nelle azioni; la fedeltà ai valori tradizionali e la chiarezza del perimetro politico rappresentato. Per Bordighera si rivolge, quindi, a tutti coloro che cercano un punto di riferimento coerente che rappresenti con convinzione e senza ambiguità i valori della vita e l'interesse per Bordighera senza alleanze innaturali o interessi personali ma con un unico sentimento: l'amore di Bordighera. Nei prossimi giorni saranno presentati i candidati e il programma, frutto di un lavoro condiviso e di una visione concreta per il futuro di Bordighera".