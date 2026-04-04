Potature a Ospedaletti, il Comune replica alle critiche: “Interventi necessari e nuove piantumazioni in arrivo”

Si arricchisce il confronto sulla gestione del verde pubblico a Ospedaletti dopo le critiche sollevate nei giorni scorsi dal gruppo di opposizione “Ospedaletti Insieme” in merito alle potature ritenute troppo drastiche, in particolare all’ingresso del paese.

A seguito del dibattito, l’assessore comunale all’Ambiente Giuseppe Lombardo ha chiesto chiarimenti agli uffici tecnici. La risposta è arrivata dal funzionario incaricato del settore, il geom. Rocco Noto, che ha spiegato le ragioni degli interventi.

“In relazione alle lamentate problematiche relative al taglio delle bouganville nel parcheggio in zona 'Case popolari' posto tra Strada Vallegrande e Strada Noci, si comunica che tale intervento si è reso necessario al fine di eliminare essenze oramai secche nello scheletro legnoso e che non avrebbero in futuro garantito la sicurezza delle auto posteggiate nelle aree sottostanti. Tali interventi rientrano in una direttiva di più ampio respiro per riordinare diverse aree verdi del paese. Difatti nella zona attualmente interessata dai lavori saranno successivamente ripiantati dei rampicanti che miglioreranno la copertura del muro in calcestruzzo, attualmente a faccia vista".

"E’ allo studio - conclude l'assessore - la valutazione della miglior soluzione tra varietà quali gelsomino, solandra, edere o viti canadesi, che saranno piantati anche nel tratto di muro che scende verso Via Vallegrande che non è mai stata interessata da opere di copertura vegetale”.