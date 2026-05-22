Bordighera Domani chiude la campagna elettorale: "L'ascolto è il nostro segno distintivo" (Foto e video)

'Bordighera Domani', la lista a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassarre, chiude la campagna elettorale con un evento al Saalino Beach Bar sul lungomare Argentina.

Cittadini, sostenitori e simpatizzanti hanno così potuto incontrare il candidato sindaco e la sua squadra formata da Alessandro Albanese, detto Totò, Massimiliano Bassi, Federico Bertaina, Barbara Bonavia, Fulvio Debenedetti, Massimiliano Di Vito, detto Max, Gianluca Gazzano, Pietro Paolo Guglielmi, detto Pierpaolo, Margherita Mariella, Annastella Merlo in Iorio, Jessica Pullino, Walter Scaringella, detto Waldo, Sandra Silvestri in Piantoni, Giuseppe Trucchi, Elisa Vagnetti e Marco Zagni in un ultimo evento pubblico prima delle elezioni amministrative.

"Siamo arrivati alla fine della campagna elettorale che è stata molto intensa" - dice il candidato sindaco Marzia Baldassarre - "E' stata caratterizzata da molti incontri durante i quali abbiamo ascoltato tante persone. L'ascolto è stato il nostro segno distintivo da subito. Noi di Bordighera Domani crediamo fortemente nel valore dell'ascolto, pensiamo che solamente ascoltando le persone si possono restituire dei progetti e dei programmi che siano davvero una risposta alle esigenze delle persone. Bordighera Domani è un progetto serio, composto da persone di qualità e di valore, che hanno esperienza non solo professionale ma anche amministrativa. Tutti insieme abbiamo deciso di unirci per creare un progetto di amministrazione più forte ed efficace. Questa sera vorrei rivolgere i miei ringraziamenti a questa squadra meravigliosa, alle persone di grande valore che ho avuto modo di conoscere meglio. Abbiamo imparato insieme a costruire un programma, soprattutto a rispettarci e a volerci bene. Insieme siamo pronti, all'indomani, ad amministrare questa città in caso ottenessimo il consenso. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito in questi mesi. E' arrivato il momento della scelta. Saremo un'amministrazione per tutti e con tutti e se avrò l'onore di essere il sindaco sarò un sindaco a servizio della città, a servizio delle persone con grande forza, con grande senso di responsabilità e presenza. Oggi si chiude la campagna elettorale ma speriamo che inizi un percorso amministrativo per far crescere insieme a voi questa meravigliosa città".