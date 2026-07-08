Ventimiglia, il PD porta in Consiglio il caso di via Porta Provenza: interrogazione su allagamenti e rete fognaria

Torna al centro del dibattito politico la situazione di via Porta Provenza, dove, secondo il Partito Democratico di Ventimiglia, ogni precipitazione trasforma la strada in un tratto impraticabile, con pesanti disagi per i residenti. I consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi hanno infatti depositato un'interrogazione consiliare per chiedere all'Amministrazione comunale quali interventi intenda mettere in campo per risolvere una problematica che, denunciano, si trascina ormai da anni.

Nel documento, i due esponenti del PD evidenziano come, oltre agli allagamenti, periodicamente la carreggiata venga invasa da materiale proveniente dalla rete fognaria, con conseguenti criticità sotto il profilo igienico-sanitario e della viabilità. «Si tratta di una criticità che si ripresenta puntualmente ogni volta che piove e che, nonostante le numerose segnalazioni, si trascina ormai da anni senza una soluzione definitiva. Una situazione non più accettabile per i cittadini che vivono e transitano quotidianamente in quell'area», si legge nel comunicato diffuso dal Circolo PD di Ventimiglia.

Attraverso l'interrogazione, Nesci e Leuzzi chiedono all'Amministrazione di indicare quali interventi siano previsti e con quali tempistiche, oltre a chiarire se il Comune intenda attivarsi nei confronti di Ferrovie per avviare un confronto finalizzato a individuare una soluzione definitiva a una criticità che interessa il quartiere da lungo tempo. Nel mirino anche il coordinamento tra gli enti coinvolti. «Chiediamo inoltre se il Comune intenda farsi parte attiva nei confronti di Ferrovie, affinché venga avviato un confronto concreto e si individuino finalmente le soluzioni necessarie per superare una criticità che interessa da anni il quartiere», prosegue la nota.

Il Circolo PD conclude rivolgendo un appello all'assessore alle Manutenzioni Marco Agosta, auspicando un intervento tempestivo. «Dopo anni di disagi e promesse, è necessario passare dalle parole ai fatti: la situazione di via Porta Provenza non è più tollerabile e l'Amministrazione deve assumersi la responsabilità di coordinare tutti i soggetti coinvolti per arrivare a una soluzione definitiva», conclude il comunicato.