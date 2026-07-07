Vallecrosia al Mare, la minoranza dopo il Consiglio comunale: “Continuità amministrativa e attenzione alle opere pubbliche”

Il Consiglio comunale di ieri ha aperto diversi fronti di discussione sul futuro amministrativo di Vallecrosia al Mare. A intervenire con una nota è il gruppo di minoranza, che ha fatto il punto sui principali temi affrontati durante la seduta, ponendo l’attenzione sulla continuità amministrativa, sulla gestione delle opere pubbliche e sulle scelte che riguarderanno i servizi ai cittadini. Tra gli argomenti evidenziati dall’opposizione figura la possibile conclusione del rapporto professionale tra il sindaco Fabio Perri e l’attuale Segretario comunale. Una situazione che, secondo la minoranza, merita particolare attenzione per evitare ripercussioni sulle numerose pratiche ancora in corso.

“Riteniamo fondamentale garantire continuità amministrativa all’interno dell’Ente”, sottolineano i consiglieri di opposizione, evidenziando la necessità che i procedimenti aperti possano essere portati avanti con chiarezza e trasparenza. Ampio spazio nel dibattito è stato dedicato anche al parcheggio multipiano di via Aurelia, opera strategica per la città, con un investimento superiore ai 4 milioni di euro e oltre 320 posti auto disponibili. La minoranza ha ricordato come la gestione ordinaria e straordinaria della struttura resterà in capo al concessionario fino al termine della concessione, quando l’impianto tornerà nella piena disponibilità comunale. Secondo l’opposizione, durante la discussione sarebbero emerse alcune incongruenze rispetto alle ricostruzioni fornite dalla maggioranza, motivo per cui sono stati richiesti ulteriori chiarimenti. Un passaggio considerato particolarmente rilevante riguarda ora la definizione delle tariffe di utilizzo del parcheggio, che spetterà alla Giunta nelle prossime settimane. La minoranza ha sottolineato che il Piano Economico Finanziario approvato certifica la sostenibilità dell’investimento, ma non stabilisce automaticamente i costi della sosta per gli utenti.

Da qui la proposta avanzata all’Amministrazione: prevedere risorse comunali a bilancio per introdurre tariffe agevolate per i residenti, abbonamenti dedicati e possibili forme di gratuità per la prima ora di parcheggio. “Il parcheggio deve diventare un vero servizio pubblico e non soltanto un’infrastruttura”, è la posizione espressa dal gruppo di minoranza, che lega il tema della sosta anche al sostegno al commercio cittadino e alla vivibilità del centro. Nel corso della seduta è stato inoltre approvato il completamento dell’acquisizione di un’area nel centro storico destinata alla realizzazione di parcheggi e spazi ludici. Un intervento che, secondo l’opposizione, nasce da un percorso amministrativo avviato negli anni precedenti. La minoranza rivendica infatti il valore della programmazione portata avanti dalle precedenti amministrazioni, sottolineando come risorse finanziarie e progetti già predisposti stiano oggi contribuendo alla realizzazione di nuove opere.

“Le opere pubbliche non appartengono a una maggioranza o a una minoranza: appartengono ai cittadini”, conclude il gruppo consiliare, ribadendo l’intenzione di proseguire l’attività di controllo e proposta nell’interesse della comunità.