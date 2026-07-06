Bordighera: Bel Sit e La Punta, Trucchi replica a Ingenito “Massima attenzione alle procedure, prima ricordi i problemi lasciati”

Botta e risposta politico a Bordighera sulla pratica dell'Hotel della Punta. Il vicesindaco Giuseppe Trucchi ha replicato alle dichiarazioni dell'ex sindaco Vittorio Ingenito, intervenendo con un comunicato nel quale, pur evitando di entrare nel merito tecnico della vicenda, difende l'operato dell'amministrazione.

«Non entro nel merito specifico tecnico della pratica – afferma Trucchi – ma mi limito a rassicurare Ingenito circa la mia attenzione sulla correttezza delle procedure e sull'adeguatezza sostanziale di ogni procedimento che venga portato in Consiglio comunale», sottolineando che ogni atto sarà valutato con la massima attenzione sotto il profilo procedurale e amministrativo.

Il vicesindaco richiama quindi il ruolo svolto durante la precedente legislatura tra i banchi dell'opposizione, ricordando come la sua attività si sia sempre concentrata «su temi primari che ancora oggi pesano gravemente su Bordighera». Un passaggio nel quale non manca un riferimento all'esito delle ultime elezioni, definito un risultato che, secondo Trucchi, «certamente qualcosa dimostra».

Nel comunicato viene quindi stilato un elenco delle questioni che, a giudizio del vicesindaco, rappresentano le principali eredità lasciate dalla precedente amministrazione: l'ospedale, descritto come alle prese con una grave situazione economico-finanziaria; Villa della Regina, assegnata da due anni ma ancora chiusa; la scuola distrutta dall'incendio, per la quale, sostiene, mancherebbero ancora i fondi per la ricostruzione; la passeggiata a mare, indicata come un'opera ancora incompiuta; il decoro urbano, sul quale Trucchi riconosce che «è finalmente iniziato un miglioramento»; la crisi del commercio, oltre a un rapporto con la cittadinanza che definisce insufficiente.

Il comunicato si conclude con un invito all'ex sindaco a guardare alle questioni ancora aperte prima di rivolgere critiche all'attuale amministrazione. «Forse sarebbe bene cercare di ricordare le problematiche passate prima di criticare chi prova a risolverle», conclude Trucchi.