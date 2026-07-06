Vallecrosia, "Cittadini in Comune" porta in Consiglio una mozione sul benessere dei dipendenti: «La tutela del personale è una priorità per l'Ente»

Questa sera il Consiglio comunale di Vallecrosia doveva discutere una mozione presentata dal gruppo consiliare "Cittadini in Comune", dedicata alla tutela del benessere organizzativo dei dipendenti comunali, alla prevenzione del burnout e alla valutazione dello stress lavoro-correlato all'interno dell'Ente. Una proposta che, secondo i consiglieri firmatari, nasce dalla volontà di porre al centro dell'azione amministrativa il personale comunale, considerato la componente essenziale per assicurare il corretto funzionamento della macchina amministrativa, la continuità dei servizi e la realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione.

«Il nostro intento non è alimentare polemiche, ma richiamare l'attenzione su un tema che riteniamo fondamentale per il buon funzionamento del Comune. I dipendenti rappresentano il patrimonio più importante dell'Ente e meritano di lavorare in un ambiente sereno, organizzato e rispettoso della loro professionalità», spiegano dal gruppo. La mozione prende le mosse anche da quanto emerso negli ultimi mesi sulla stampa locale, dove sono state riportate situazioni di conflittualità interna che hanno coinvolto figure apicali dell'Ente e che hanno dato origine a segnalazioni, esposti e procedimenti riguardanti l'organizzazione degli uffici comunali. «Non intendiamo entrare nel merito delle singole vicende, che seguiranno il loro naturale percorso, ma riteniamo che proprio il clima emerso renda ancora più opportuno verificare lo stato di salute organizzativa dell'Ente e intervenire, se necessario, con strumenti di prevenzione e miglioramento», sottolineano i consiglieri.

Nel documento si ricorda inoltre come il D.Lgs. 81/2008 imponga anche alle pubbliche amministrazioni la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e l'adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo il gruppo propone di affidare a un professionista esterno, esperto in psicologia del lavoro e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, una ricognizione indipendente del clima interno agli uffici comunali, con strumenti scientifici in grado di rilevare eventuali situazioni di disagio lavorativo, stress professionale, burnout, conflittualità organizzativa e criticità relazionali. La mozione chiede inoltre l'attivazione, da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, della procedura di aggiornamento della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato prevista dalla normativa vigente, la trasmissione al Consiglio comunale di una relazione conclusiva, nel pieno rispetto della privacy dei dipendenti, e, qualora emergessero criticità, la predisposizione di un piano di miglioramento organizzativo con successiva informativa alla competente Commissione consiliare e all'intero Consiglio.

«Siamo convinti che gli obiettivi politici di qualsiasi amministrazione possano essere raggiunti solo grazie al lavoro quotidiano dei dipendenti comunali. Per questo crediamo che investire sul loro benessere significhi investire sull'efficienza dei servizi, sulla qualità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, sull'interesse dell'intera comunità di Vallecrosia», affermano i consiglieri. Per "Cittadini in Comune", la tutela del personale non può limitarsi a dichiarazioni di principio, ma deve tradursi in interventi concreti, misurabili e verificabili. «Ci auguriamo che questa mozione venga valutata esclusivamente per il suo contenuto e per l'obiettivo che si pone: tutelare chi ogni giorno lavora al servizio della città. Il benessere dei dipendenti non è una questione politica, ma un interesse comune che riguarda tutta la comunità», concludono.