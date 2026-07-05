Ventimiglia, cedimento della ringhiera sul Lungo Roia: nuova caduta, il PD attacca l’amministrazione

Il nuovo cedimento di una ringhiera sul Lungo Roia Girolamo Rossi, che ieri ha provocato la caduta di un uomo, riaccende le polemiche sulla sicurezza del tratto pedonale. Un episodio definito “gravissimo e inaccettabile” dal Circolo PD di Ventimiglia, che ricorda come non si tratti di un caso isolato: situazioni analoghe si sarebbero già verificate in passato, senza che l’amministrazione comunale sia intervenuta con la necessaria tempestività.

Secondo i dem, dopo il primo cedimento sarebbe stato doveroso procedere a controlli approfonditi e alla messa in sicurezza di tutte le ringhiere presenti lungo il percorso, evitando così il ripetersi di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. “È vergognoso che non si sia compresa la gravità del problema”, affermano, sottolineando come la tutela dell’incolumità pubblica non possa essere affidata alla fortuna né “subordinata all’inerzia amministrativa”.

Il PD chiede ora che venga disposto un intervento urgente di verifica strutturale e messa in sicurezza dell’intero Lungo Roia Girolamo Rossi, affinché cittadini e turisti possano percorrerlo senza rischi. Un appello che punta a riportare al centro dell’azione amministrativa la manutenzione ordinaria e straordinaria, considerata dai dem un elemento imprescindibile per garantire sicurezza e decoro urbano.