Assistenza medica in estate, Vallecrosia inaugura un ambulatorio turistico (Foto e video)

Vallecrosia inaugura un ambulatorio medico turistico. La cerimonia si è svolta in mattinata sul lungomare, nei pressi dell'ex Casablanca, alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari, della polizia locale, della Croce Azzurra Misericordia, di associazioni del territorio e della cittadinanza.

Un servizio sanitario mobile per il periodo estivo reso possibile grazie a una convenzione stipulata tra il Comune e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Questa mattina, con grande piacere, inauguriamo un ambulatorio turistico. Vuole essere un messaggio di vicinanza alla comunità e dare serenità e tranquillità a cittadini e turisti. Sarà dislocato in tutta la città: nel centro storico, nel centro città e sul lungomare. Abbiamo voluto metterlo a disposizione della cittadinanza perché crediamo sia un servizio basilare, utile e sicuro" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Un'iniziativa promossa dall'assessore Mirko Valenti che è stata condivisa subito da tutta la maggioranza insieme alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Ringrazio tutte le autorità presenti: i consiglieri regionali Veronica Russo e Walter Sorriento, i carabinieri, la polizia di Stato, la polizia locale, i marinai, la protezione civile, l'associazione Le Cinque Torri, l'Aceb di Camporosso, con la quale il comune di Vallecrosia ha e intrattiene diversi rapporti, e Ambulanze Veterinarie".

Il servizio, proposto dall’assessore Mirko Valenti, sarà attivo fino al 15 settembre il mercoledì mattina, dalle 9 alle 12 nel centro storico, nei pressi del piazzale antistante le porte del paese; il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 sul solettone sud mentre il sabato e la domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sul lungomare Marconi. "Avevamo parlato di questo servizio già in campagna elettorale" - mette in risalto l'assessore Mirko Valenti - "E' un tipo di servizio che ci consente di raggiungere un duplice obiettivo: decongestionare possibilmente le strutture legate alla sanità pubblica, soprattutto, in alcuni momenti della settimana, in particolar modo il sabato e la domenica e si mitiga, in sostanza, l'assenza di medici di medicina generale sul territorio. E' un servizio totalmente gratuito per i residenti mentre per i non residenti sarà a pagamento, la prestazione sarà, infatti, di 30 euro. E' un tipo di servizio che ci consente di essere sul territorio e dare assistenza medico-sanitaria".

"Ringrazio il comune di Vallecrosia per averci dato questa possibilità non solo per l'organizzazione del servizio ma anche per l'opportunità che verrà data all'utenza di Vallecrosia e ai turisti che avranno necessità di una prestazione sanitaria" - dice Matteo Amato, direttore della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia - "E' un laboratorio medico, ci sarà, perciò, sempre un medico disponibile per poter fare una visita medica o prescrivere delle terapie. Il direttore del nostro servizio sanitario è il dottor Stefano Ferlito".

"Questo ambulatorio nasce in collaborazione con l'Amministrazione comunale" - sottolinea il dottor Stefano Ferlito - "Mettere su un servizio così non è stato semplice ma l'obiettivo è stato raggiunto. La presenza del medico, insieme all'infermiera, è quella di essere un trait d'union tra il pronto soccorso, i medici di famiglia e la guardia medica per poter dare un servizio in più ai cittadini. C'è bisogno di sanità, di dare informazione e salute alle persone. Il nostro scopo è quello di essere presenti sul territorio stando tra le persone".