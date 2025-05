Taggia e Arma, svolta nei parcheggi: stalli gratuiti riservati ai residenti entro l’estate, l'annuncio del Sindaco (Video)

Parcheggi gratuiti riservati ai residenti di Taggia e Arma: è questa la “chicca” annunciata dal sindaco Mario Conio nel corso della trasmissione “L’intervista” del gruppo More News, condotta dal giornalista Gianni Micaletto. Un cambiamento importante, che punta a riorganizzare la mobilità cittadina e a garantire una maggiore tutela ai residenti, specialmente nella stagione estiva.

Durante l'intervista, Conio ha spiegato come l'amministrazione stia lavorando per introdurre, entro luglio, un nuovo piano parcheggi. Il fulcro del provvedimento sarà l’istituzione di posti auto gratuiti dedicati esclusivamente ai residenti, sia a Taggia che ad Arma. In particolare, si tratterà di circa 100 stalli ad Arma e un numero leggermente inferiore a Taggia, che saranno equiparabili ai parcheggi in “striscia bianca” ma con accesso riservato ai soli residenti.

"È una misura abbastanza innovativa da queste parti – ha sottolineato il sindaco – e vuole rispondere al disagio che molti cittadini vivono soprattutto nei mesi estivi, quando l'afflusso turistico, per fortuna consistente, rende ancora più difficile trovare un posto auto". Accanto a questi stalli riservati, il Comune introdurrà anche abbonamenti calmierati per i residenti che vorranno parcheggiare negli stalli blu, e una particolare agevolazione pensata per le attività commerciali: ogni esercente potrà infatti richiedere un abbonamento agevolato per un proprio dipendente, in modo da facilitare il parcheggio nelle zone centrali e incentivare la presenza lavorativa sul territorio.

Conio ha anche ricordato che, nonostante un recente aumento delle tariffe, Taggia resta il Comune con i parcheggi più economici della provincia di Imperia. Ma il nuovo piano, ha spiegato, non vuole essere solo una modifica alle tariffe, bensì "un vero strumento per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza". L’obiettivo è quello di attuare tutte queste novità entro l’estate, così da affrontare al meglio il periodo di maggiore affluenza e garantire una migliore vivibilità per chi vive e lavora a Taggia e ad Arma.