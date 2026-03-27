Dal Congresso di sessuologia al primo Pride: 54 anni dopo, diritti LGBTQIA+ ancora al centro dello scontro politico

«Il 5 aprile 1972 a Sanremo si tiene il primo Congresso internazionale di sessuologia promosso dal Cis, Centro italiano di sessuologia. Il tema scelto per il convegno è quello dei “comportamenti devianti della sessualità umana”, con un focus esclusivo sull’omosessualità, interpretata secondo criteri patologizzanti e terapeutici.

Proprio il 5 aprile i membri del neonato Fuori! — Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano, prima associazione italiana impegnata nella lotta per i diritti delle persone gay e inizialmente di matrice marxista — si presentano in città e tentano di boicottare il convegno intervenendo direttamente sul palco, spinti dalla consapevolezza che di omosessuali e lesbiche debbano parlare proprio omosessuali e lesbiche.

È così che inizia una manifestazione nelle strade cittadine, il primo “Pride”.

In questi 54 anni ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi i diritti e la visibilità del popolo LGBTQIA+ dovrebbero essere ampiamente riconosciuti. E invece dobbiamo ancora assistere a interventi come quello del consigliere Ventimiglia, che attacca l’amministrazione comunale per il contributo al prossimo Pride, stigmatizzando che “si trovano risorse per eventi divisivi mentre mancano ancora interventi su marciapiedi e asfalti”.

Evidentemente non era sufficientemente a destra e, per diventare ancora più “divisivo” e “contrario”, è passato a Futuro Nazionale. Ne sentivamo la mancanza!».

Paolo Germano