Turismo regionale, Vallebona partecipa alla presentazione della 'Nuova rete IAT Liguria'

Vallebona partecipa alla presentazione della nuova rete IAT Liguria, svoltasi presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova.

Un’iniziativa, promossa da Regione Liguria, dedicata al futuro del sistema turistico regionale. "La giornata ha visto una partecipazione ampia e qualificata, con operatori degli uffici IAT, amministratori locali e rappresentanti del settore, a conferma della rilevanza del percorso avviato" - fa sapere l'Amministrazione comunale.

Una giornata di lavoro che ha riunito numerosi operatori del settore, amministratori e rappresentanti del territorio, confermando l’importanza di un percorso condiviso per il futuro del turismo ligure. "L’obiettivo è quello di costruire una rete più moderna, efficiente e coordinata, capace di superare la frammentazione e valorizzare in modo unitario l’identità e le eccellenze della Liguria" - sottolinea - "In questa visione si inseriscono anche progetti come 'Liguria degli Anelli', che promuovono un turismo lento e sostenibile attraverso itinerari tra entroterra e costa. Per Vallebona è stata un’occasione di confronto e partecipazione attiva, all’interno di una visione sempre più integrata del territorio".