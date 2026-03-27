Isolabona, l'Amministrazione comunale: "Rispettare il regolamento di polizia urbana"

Impegno da parte di tutti i cittadini per mantenere il paese decoroso. Lo richiede l'Amministrazione comunale di Isolabona che ricorda agli abitanti di rispettare il regolamento di polizia urbana.

Consultabile presso gli uffici comunali e disponibile sul sito istituzionale del Comune, contiene gli obblighi di pulizia sui confini con aree pubbliche, di pubblico transito o abitate, la pulizia di fossati e raccolta delle acque. "Un paese più pulito parte da tutti noi" - dice l'Amministrazione comunale - "Ricordiamo ai cittadini che, secondo gli articoli 13 e 14 del regolamento di polizia urbana, è necessario la pulizia sui confini e curare la pulizia delle cunette lungo le strade".

E', infatti, fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni siti nel centro storico, oppure a distanza di 50 metri da case di civile abitazione, di provvedere alla totale pulizia delle aree di loro pertinenza con l'eliminazione delle erbe secche e infestanti, detriti e ogni altra materia putrescibile o combustibile. Tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere, secondo il regolamento, in condizioni dii funzionalità ed efficienza le condotte di cemento, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti alle rispettive proprietà e alle trade comunali e alle aree pubbliche al fine di garantire libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. La pulizia deve essere effettuata almeno due volte all'anno: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre. "Un piccolo impegno da parte di tutti aiuta a prevenire allagamenti e mantiene il paese decoroso" - mette in risalto l'Amministrazione comunale - "Il regolamento è consultabile in Comune e online. Collaboriamo insieme per il bene di tutti".