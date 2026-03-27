L'istituto G. Ruffini di Taggia nel cuore dell’Europa con Erasmus+

Un’esperienza unica, innovativa e di straordinaria importanza per l’intero territorio: il progetto Erasmus+ realizzato dalla scuola secondaria di primo grado “G. Ruffini” dell’Istituto Comprensivo Taggia Valle Argentina rappresenta un traguardo mai raggiunto prima e un segnale concreto di apertura all’Europa.

In un contesto come quello di Taggia, iniziative di questo respiro internazionale sono ancora rare. Proprio per questo, il progetto “Water Connects Us” (“L’acqua ci connette”) assume un valore ancora più significativo: non solo per gli studenti coinvolti, ma per tutta la comunità. Si tratta infatti di un’esperienza capace di testimoniare una scuola che guarda avanti, che investe nell’innovazione e che costruisce opportunità reali di crescita culturale e personale.

Un percorso totalmente finanziato, che ha permesso a 30 studenti di partecipare senza alcun costo per le famiglie: un risultato importante, che dimostra la qualità della progettazione e la capacità dell’istituto di inserirsi a pieno titolo nei programmi europei.

La mobilità ha portato i ragazzi nella città tedesca di Ingolstadt, nel cuore della Baviera, dove sono stati accolti dalle famiglie dei coetanei della Montessori Schule Ingolstadt, vivendo un’esperienza autentica di scambio culturale e umano.

A raccontare il valore di questa esperienza è la professoressa Elisa Pizzolla, referente Erasmus+ dell’istituto e coordinatrice del progetto:

«Sono stati due anni molto impegnativi quelli che ci hanno portato a questa mobilità. Siamo riusciti ad ottenere l’accreditamento Erasmus+, un traguardo tutt’altro che semplice. Lo dimostra il fatto che molte scuole del territorio organizzano scambi all’estero, ma non finanziati da Erasmus: in provincia siamo davvero poche, tra scuola secondaria di primo e secondo grado, ad essere accreditate ufficialmente. Con una strategia molto curata siamo riusciti ad ottenere un finanziamento economico che ha permesso ai ragazzi di partire, grazie al lavoro certosino della nostra DSGA Nadia Russo, in maniera totalmente gratuita.

Al ritorno possiamo dire che è stata un’esperienza molto forte, estremamente formativa. Per i ragazzi, alcuni dei quali alla prima esperienza all’estero o lontano da casa, e sicuramente alla prima convivenza in una famiglia straniera. Ma anche per noi insegnanti: abbiamo potuto osservare metodologie didattiche completamente diverse dalle nostre, come quelle adottate nella scuola di Ingolstadt, in particolare per quanto riguarda l’autonomia degli studenti, molto più sviluppata e valorizzata rispetto a quella a cui siamo abituati nel nostro sistema. Desidero inoltre ringraziare la collega Cinzia Sergi, che condivide con me questo progetto e percorso perchè è costantemente la mia spalla in tutti i progetti che realizziamo insieme: senza un lavoro di squadra così solido, risultati come questo non sarebbero possibili. Un ringraziamento speciale va alla nostra dirigente scolastica, Elsa Perletti, che ha creduto fin dall’inizio nel valore di questo progetto, sostenendolo sempre con grande convinzione e visione. Il suo supporto costante è stato fondamentale per rendere possibile un’esperienza così significativa per i nostri studenti e per l’intero istituto».

Grande soddisfazione anche da parte dei genitori, che hanno voluto esprimere la loro gratitudine:

«Ringraziamo le docenti referenti del progetto, Elisa Pizzolla e Cinzia Sergi, per l’impegno e la dedizione dimostrati. Un sentito grazie anche agli accompagnatori: Valeria Lanteri, in qualità di vicepreside, Nadia Russo DSGA e il professor Eugenio Parodi, oltre alla dirigente scolastica, per aver offerto ai nostri figli un’opportunità così importante, sia dal punto di vista umano che educativo», dice un genitore con orgoglio.

Il progetto si è sviluppato attorno al tema dell’acqua, filo conduttore delle attività svolte durante la mobilità. I ragazzi hanno visitato l’impianto di trattamento delle acque reflue della città di Ingolstadt e hanno analizzato campioni d’acqua del Danubio, approfondendo temi legati alla sostenibilità ambientale.

Accanto agli aspetti scientifici, ampio spazio è stato dedicato alla creatività e alla produzione: gli studenti hanno realizzato lavori artistici, attività musicali, riprese video per un documentario sull’esperienza, podcast e libri digitali.

Il progetto ha inoltre visto la creazione di un logo ideato dagli studenti per rappresentare l’unione tra Taggia e Ingolstadt, sempre nel segno dell’acqua.

Al rientro, l’entusiasmo dei ragazzi è stato palpabile: racconti pieni di emozione, nuove amicizie e, per qualcuno, persino il desiderio di non tornare a casa.

Ma il progetto non si conclude qui. Dal 10 al 16 maggio, saranno infatti gli studenti tedeschi a raggiungere Taggia, proseguendo il percorso iniziato in Germania e rafforzando ulteriormente quel legame che, proprio come l’acqua, continua a scorrere e a unire: è la dimostrazione concreta che anche una realtà come Taggia può essere protagonista in Europa, costruendo futuro attraverso la scuola.