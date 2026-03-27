Sanremo, sicurezza e strade nell’entroterra: incontro tra Comune e Amici di San Romolo sulle criticità in atto

L’associazione “Amici di San Romolo” si è incontrata oggi con l’amministrazione comunale di Sanremo per affrontare le criticità segnalate nelle frazioni dell’entroterra. La richiesta, avanzata all’inizio di febbraio e rimasta inizialmente senza risposta, nasceva dalla crescente preoccupazione dei residenti per i numerosi episodi di furti e intrusioni nelle abitazioni registrati nelle zone di San Bartolomeo, San Giacomo e nelle aree limitrofe come Bevino e Borello. Accanto al tema della sicurezza, l’associazione aveva inoltre evidenziato le problematiche legate al degrado della viabilità, in particolare lungo la strada Senatore Massaglia, caratterizzata da asfalto deteriorato, buche e criticità diffuse.

All’incontro hanno partecipato il presidente dell’associazione, Filippo Veglia, insieme a un rappresentante del direttivo, il sindaco Alessandro Mager, l’assessore all’ambiente Ester Moscato, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio. Durante il confronto, i rappresentanti dell’associazione hanno ribadito la necessità di interventi concreti sul fronte della sicurezza, sottolineando come i furti si verifichino anche in presenza dei proprietari all’interno delle abitazioni. Il tema è stato affrontato a 360 gradi, includendo anche la sicurezza stradale, la manutenzione del manto viario, la pulizia della vegetazione a bordo strada e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, ritenuta insufficiente in diversi punti.

L’amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per il lavoro di segnalazione e collaborazione svolto dall’associazione, assicurando un maggiore impegno su più fronti. In particolare, è stata annunciata l’installazione di nuove telecamere nelle frazioni, che verranno integrate nel sistema di videosorveglianza cittadino. Garantita anche una maggiore attenzione alla manutenzione delle strade e alla gestione del verde pubblico, con l’obiettivo di programmare interventi in un’ottica di medio periodo. Tra le proposte emerse, anche quella di organizzare incontri periodici con la popolazione, per rafforzare la presenza dell’amministrazione sul territorio e mantenere un dialogo costante con i residenti delle frazioni.