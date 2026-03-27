Servizio Civile a Sanremo, opportunità per giovani tra i 18 e i 28 anni: candidature aperte fino all’8 aprile

Un’opportunità concreta per i giovani del territorio: il Piccolo Cottolengo Don Orione di Sanremo lancia il progetto di Servizio Civile Universale “Esprimi un desiderio”, rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. L’iniziativa, inserita nel programma “Costruttori di Speranza”, prevede attività nel settore assistenza a disabili e anziani, con un coinvolgimento diretto nelle dinamiche educative, sociali e relazionali. Come si legge nella locandina, i partecipanti potranno “sostenere bambini, ragazzi e adulti che hanno bisogno di un supporto concreto”.

Il progetto avrà una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, e prevede un assegno mensile di 519,47 euro, oltre a copertura assicurativa e benefit. Non sono invece inclusi vitto e alloggio. Sono disponibili 167 posti complessivi, di cui 46 riservati a giovani con minori opportunità, mentre l’avvio è previsto per settembre 2026. Tra le attività principali figurano il supporto educativo, l’animazione, l’inclusione sociale e la partecipazione a percorsi formativi strutturati. Al termine dell’esperienza, i volontari potranno ottenere certificazioni utili anche in ambito lavorativo e accedere a “posti riservati nei concorsi pubblici”.

Per partecipare è necessario presentare domanda entro l’8 aprile, accedendo alla piattaforma online tramite SPID e inserendo il codice progetto indicato. Un’occasione importante per chi desidera mettersi in gioco e contribuire attivamente alla comunità, trasformando l’impegno personale in un’esperienza di crescita e solidarietà.