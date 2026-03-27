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Attualità | 27 marzo 2026, 15:44

Rocchetta Nervina, manutenzione di storici monumenti: alpini al lavoro (Foto)

Volontari dedicano il loro tempo libero a ripristinare e pulire il monumento dedicato alle penne nere

Rocchetta Nervina, manutenzione di storici monumenti: alpini al lavoro (Foto)

Volontari si dedicano alla manutenzione di storici monumenti. Alcune penne nere del gruppo alpini val Nervia hanno, infatti, dedicato il loro tempo libero a ripristinare e pulire l'opera commemorativa posizionata a Rocchetta Nervina.

Il monumento era stato, infatti, dedicato al perenne ricordo degli alpini dispersi dal 1940 al 1945: Gastaudo G. Batta, Domenico Balbo, Bernardo Raimondo e Giacinto Gastaudo.

"Un sentito ringraziamento va ai nostri alpini, volontari, che si sono impegnati nella manutenzione e nel ripristino dei nostri cari e storici monumenti" - dice l'Amministrazione comunale.

 

 

Elisa Colli

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