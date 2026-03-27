Sanremo, via Palma si veste di fiori: il Comitato anima la Pigna con installazioni artigianali per il Festival (Foto)

Nel cuore della Pigna, tra vicoli e scorci che raccontano la storia più autentica di Sanremo, via Palma si trasforma in un piccolo laboratorio di bellezza. In occasione del Festival dei Fiori, il Comitato di via Palma ha dato vita a una serie di decorazioni floreali che stanno attirando l’attenzione di residenti e turisti.

Un intervento semplice ma significativo, nato dalla volontà di rendere ancora più viva e accogliente una delle zone più caratteristiche del centro storico, proprio nei giorni in cui la città celebra la sua identità floreale.

La forza delle idee (e del territorio). Non grandi allestimenti, ma idee concrete, realizzate con passione e manualità. Il gruppo attivo nella via ha scelto di puntare su installazioni artigianali, curate nei dettagli e pensate per dialogare con l’ambiente circostante. Un lavoro collettivo, che dimostra come anche piccoli interventi possano contribuire a valorizzare uno spazio urbano, rendendolo più attrattivo e vissuto.

Un percorso tra colori e tradizione. Le decorazioni si inseriscono lungo via Palma, una delle arterie della Pigna più frequentate, soprattutto in questi giorni di eventi. Un passaggio quotidiano per tanti visitatori, che si ritrovano così immersi in un percorso fatto di colori, fiori e creatività.

Le installazioni richiamano la tradizione floreale della città, ma allo stesso tempo raccontano un modo contemporaneo di vivere lo spazio pubblico, trasformandolo in un luogo di partecipazione.

Un segnale che va oltre l’estetica. L’iniziativa del Comitato non è solo un intervento decorativo, ma anche un segnale. La dimostrazione che il tessuto sociale del centro storico è vivo e capace di attivarsi, soprattutto in occasione di eventi importanti come il Festival dei Fiori. Un contributo che si affianca ai grandi allestimenti cittadini, portando valore anche nelle zone più raccolte e meno centrali, ma altrettanto significative.