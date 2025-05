In navigazione per la salute mentale, a Ventimiglia presentato "Vento di Ponente: cambio di rotta" (Foto e video)

Salute mentale e riabilitazione psichiatrica al centro della conferenza andata in scena in mattinata al Museo civico Archeologico Girolamo Rossi al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia. Un'occasione per presentare il progetto "Vento di Ponente: cambio di rotta", un’iniziativa di grande valore sociale, destinata a un gruppo selezionato di quattordici giovani adulti, di età compresa tra i 19 e i 25 anni, provenienti dal Centro di Salute Mentale di Bordighera e già impegnati in percorsi di trattamento individuale e di gruppo riabilitativo, che saranno protagonisti di un’esperienza unica a bordo del brigantino della Fondazione Tender to Nave Italia, dal 13 al 17 maggio, salpando da Portoferraio e Civitavecchia.

L’obiettivo del progetto è offrire un'opportunità totalmente immersiva, capace di promuovere il benessere e creare nuovi spazi terapeutici. Introdotto in via sperimentale nel 2017, il “Metodo Nave Italia” è progettato per supportare individui con disabilità cognitive, deficit sensoriali, malattie genetiche e disagio psicologico e sociale, nelle molteplici forme in cui si manifesta. Nel corso degli anni, questo metodo si è dimostrato efficace nel migliorare il benessere dei partecipanti, accrescendo la loro autostima e le capacità relazionali.

L’équipe multidisciplinare del Centro di Salute Mentale di Bordighera ha selezionato con attenzione il gruppo di giovani adulti, avviando un percorso di riabilitazione che si estenderà per oltre un anno. "L’esperienza di vita comunitaria e la navigazione sul brigantino rappresentano un’importante opportunità per contrastare l’isolamento e lo stigma, ridurre comportamenti problematici e promuovere l’autonomia e il benessere" - illustra il dirigente e psicologa del centro salute mentale del distretto ventimigliese Svenja Carlone - "La nave, infatti, offre una gamma di componenti terapeutici che consentono agli operatori di elaborare piani di trattamento personalizzati. Attraverso strumenti di terapia individuale, familiare e di gruppo, test psicologici, gestione farmacologica, alimentazione sana e attività fisica regolare, ogni partecipante avrà l’opportunità di operare fianco a fianco a marinai, giovani e operatori, diventando parte integrante di un unico equipaggio, senza distinzioni e sperimentando un contesto nuovo e stimolante".

Il progetto "Vento di Ponente - Cambio di Rotta" è realizzato in collaborazione con l’ASL1 – Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, la Fondazione Tender to Nave Italia, l’associazione Lions distretto 108 Ia3 e i suoi sette Club del territorio, con il club Sanremo Ufficiali d’Italia in qualità di capofila e il Gruppo GVM Care & Research - Ospedale Saint Charles. L’ASL1 ha fornito il coordinamento scientifico e la gestione del progetto, curato da un’équipe multidisciplinare composta da professionisti quali lo psichiatra Marco Mollica, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, la psicologa Svenja Carlone, capoprogetto, la psicologa Debora Aricò, l’educatrice professionale Elena Triveri e la terapista della riabilitazione Claire Bernocchi. L'iniziativa ha il patrocinio del comune di Ventimiglia e dell'ALFAPP. "Un ringraziamento particolare va alla Croce Rossa Italiana, che garantirà il trasporto degli utenti fino all’imbarco, e al Nucleo Carabinieri CITES Imperia, che ha contribuito al progetto con attività didattiche per i partecipanti" - sottolinea il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, la psicologa Svenja Carlone.

Per l'occasione sono intervenuti il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il direttore sociosanitario dell'Asl1 Fabrizio Polverini, il direttore scientifico della fondazione Tender to nave Italia Paolo Cornaglia Ferraris, il consigliere regionale Enrico Ioculano e Vincenzo Benza, governatore Lions del distretto 108IA3. Presenti tra il pubblico, oltre a rappresentanti di diverse associazioni del territorio e autorità militari, anche l'assessore di Ventimiglia Milena Raco, il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi e Alessandra Risso, dirigente dell'area amministrativa e direttore sociale dell'ambito 1.

"Porto i saluti da 'padrone di casa', anche se la proprietà è della Regione. L'abbiamo in concessione grazie alla dottoressa Gandolfo e al suo staff che tengono questo posto in modo adeguato" - interviene il sindaco Flavio Di Muro - "Mi fa piacere che siano presenti tante personalità che non sono residenti a Ventimiglia. Questa per noi è un'occasione per mostrare Forte dell'Annunziata, che con la sua bellissima terrazza ci mostra tre stati: Italia, Francia e il Principato di Monaco; il centro storico e la città di Ventimiglia. Da sindaco mi fa piacere ospitare convegni di qualità che consentono di far conoscere la nostra città oltre ad approfondire tematiche di alto interesse come questa. Grazie all'Asl1 e agli sponsor, che hanno sostenuto questa iniziativa, per aver scelto Ventimiglia. Noi, come amministrazione comunale, sul sociale cerchiamo di fare il massimo in termini di vivibilità. Cerchiamo di affiancarci a tutte le iniziative promosse dai soggetti che operano nell'ambito sociale per sostenerci e coordinarci affinché le azioni non siano solo legate a un convengo ma possano concretizzarsi verso le persone più fragili che hanno bisogno di un'azione ammnistrativa compiuta".

"Un passo significativo verso l'inclusione e il superamento di pregiudizi" - dice il direttore sociosanitario dell'Asl1 Fabrizio Polverini - "Un progetto educativo e riabilitativo, condotto a bordo di un brigantino a vela sotto la guida di un equipaggio militare, offre agli utenti l'opportunità di sviluppare nuove abilità attraverso un’esperienza formativa e inclusiva. Un momento di integrazione per un percorso già iniziato in Asl1 con la riabilitazione. Le risorse umane sono veramente importanti. Stiamo facendo un grosso sforzo per portare avanti tutto il bagaglio professionale e competente che Asl deve avere anche in collaborazione con il privato".

"Le persone che hanno un disagio importante hanno una qualità di vita inferiore alle persone cosiddette normali" - afferma il direttore scientifico della fondazione Tender to nave Italia Paolo Cornaglia Ferraris - "Ci sono persone che pensano che la società deve assisterli ma siano un peso sociale mentre ve ne sono altre che non ritengono che queste persone siano un peso sociale".

"Soprattutto dopo il Covid è aumentata la fragilità psichica e psicologica ed è aumentata l'età in cui si incominciano a registrare delle difficoltà. Il personale in questo settore sta facendo la differenza" - dichiara il consigliere regionale Enrico Ioculano - "Come amministratori di questo territorio dobbiamo fare tutto il possibile affinché ci siano delle organizzazioni innovative che sappiano rispondere meglio ai bisogni emergenti. Una delle prime iniziative che sono state approvate in Regione è quella della determinazione della figura dello psicologo del territorio per andare incontro e anticipare quelle che sono delle emergenze. Un'attenzione sui centri diurni dovremo cercare tutti insieme di metterla perché è una risposta importante per i cittadini e le famiglie".

"E' davvero significativo il titolo di questo progetto 'Vento di Ponente: cambio di rotta'. Il vento di ponente porta il bel tempo e il sereno" - aggiunge Vincenzo Benza, governatore Lions del distretto 108IA3 - "La salute è uno degli argomenti che l'associazione valuta al meglio. I nostri cavalli di battaglia, nell'ambito della salute, sono la vista e la lotta al diabete ma anche questo discorso che riguarda la salute mentale è fondamentale perché va a toccare un altro argomento importante: l'inclusione".

Il direttore del dipartimento salute mentale e dipendenze Marco Mollica, il dirigente e psicologa del centro salute mentale del distretto ventimigliese Svenja Carlone, il dirigente e psicologa del centro salute mentale del distretto ventimigliese Debora Aricò, l'educatrice professionale Elena Triveri e il terapista della riabilitazione psichiatrica Claire Bernocchi hanno illustrato il cuore del progetto: come è nata l'idea, il metodo, gli attori e l'esperienza nel dettaglio.

"I partecipanti sono quattordici ragazzi di età media sui 24 anni che in comune hanno la giovane età e la disregolazione, che può essere emotiva, interpersonale, comportamentale, cognitiva e conflitti familiari e personale" - mette in risalto il dirigente e psicologa del centro salute mentale del distretto ventimigliese Debora Aricò - "Le abilità DBT insegnano a essere maggiormente consapevoli delle proprie emozioni, pensieri e impulsi, regolare le emozioni e i comportamenti, ridurre i comportamenti problematici e aumentare quelli efficaci, provare svariate emozioni senza agire necessariamente in base ad esse, quindi, anche a ridurre l'impulsività e migliorare le relazioni con gli altri. Il metodo Nave Italia si basa su quattro pilastri fondamentali: disciplina militare, prossimità, inclusione e sviluppo umano".

"Sono stati avviati due gruppi da settembre 2024 fino ad aprile 2025. Il gruppo A è formato da otto ragazzi: cinque hanno aderito al progetto, uno ha rifiutato e interrotto il percorso mentre due hanno interrotto il percorso perché avviati al lavoro. Nel gruppo B vi sono, invece, nove ragazzi" - fa sapere l'educatrice professionale Elena Triveri - "L'obiettivo è integrare i due gruppi con aspettative sia positive che negative, conoscenze pregresse che hanno favorito l'incontro e consolidare il gruppo con otto incontri di prosecuzione della DBT e propedeutici all'imbarco svolti tra aprile e maggio. Si sono svolte attività di integrazione e propedeutiche all'imbarco come giochi di mindfulness di partecipazione per creare gruppo, divertirsi e stare nel qui e ora; la decorazione a maglia per sviluppare creatività, dare un obiettivo condiviso, risolvere problemi insieme, creare individualità ma anche condivisione. Attività importanti sono il diario di bordo, sia personale che di gruppo, e il kit di sopravvivenza alla crisi. Fondamentali e interessanti sono state la giornata di sensibilizzazione e formazione sulla biodiversità marina con il nucleo carabinieri Cites e la giornata a Genova dove si è svolto un incontro con la PM e una visita al Museo del Mare".

"Un'esperienza di cinque giorni di imbarco che permetterà ai compagni di viaggio di trascorrere momenti di svago ma anche occasioni di confronto per risolvere insieme problematiche. I ragazzi, infatti, parteciperanno alle iniziative di corvè come fare le pulizie e preparare i pasti, faranno, perciò, parte attiva dell'equipaggio" - svela il terapista della riabilitazione psichiatrica Claire Bernocchi - "Alla fine ci chiederemo in che modo l'esperienza su Nave Italia ha inciso positivamente sulle attività, sulle relazioni e sui ruoli della persona nella sua vita quotidiana? Come l'esperienza su Nave Italia ha arricchito emotivamente chi ha vissuto l'avventura a bordo? Al rientro verranno calendarizzati degli incontri di gruppo con l'obiettivo di verificare ciò che abbiamo appreso in nave".

Una targa è stata, infine, consegnata al direttore scientifico della fondazione Tender to nave Italia Paolo Cornaglia Ferraris, a Vincenzo Benza, governatore Lions del distretto 108IA3, ad Alberto Sartori, capitano del nucleo carabinieri Cites-Imperia, a Ettore Guazzoni, presidente della Croce Rossa Italia - Comitato di Sanremo, e a Nicola Bergantino, direttore operativo ospedale Saint Charles Gvm Care & Research Srl. Magliette con il logo del progetto sono state invece consegnate al team che si imbarcherà con i ragazzi. L'incontro, moderato da Roberto Pecchinino, è terminato con un breve video conclusivo e un prelibato buffet offerto da Gvm Care & Research Srl.