Sanremo dice sì alla prevenzione: al via gli screening dell'udito gratuiti con il progetto "ASCOLTAMI"

Sanremo aderisce al progetto “ASCOLTAMI”, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione uditiva che offre la possibilità di effettuare screening dell’udito gratuiti sabato 7 settembre nei locali della Banca del Tempo (Palafiori, corso Garibaldi 1).

L’iniziativa, nata in collaborazione con l’agenzia Jesurum Leoni Comunicazione e già accolta con successo in oltre sessanta comuni italiani, risponde direttamente al richiamo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che raccomanda di effettuare controlli professionali dell’udito con cadenza annuale a partire dai 50 anni.

L’ipoacusia (il calo dell'udito) è infatti una condizione che tende a svilupparsi in modo graduale e spesso invisibile ma che può incidere profondamente sul benessere psicofisico e sulla vita di relazione. In Italia si stima che circa il 12% della popolazione — quasi 7 milioni di persone — conviva con un deficit uditivo.

​“Con l'adesione al progetto 'Ascoltami' - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara -. confermiamo la volontà dell’Amministrazione di porre la prevenzione e la tutela della salute pubblica al centro delle politiche sociali cittadine. Offrire screening gratuiti e locali comunali facilmente accessibili significa porre i cittadini nelle condizioni di prendersi cura di sé in modo semplice, riducendo l'impatto di problematiche che troppo spesso vengono sottovalutate.”

Il progetto è sostenuto da Amplifon e rientra nelle iniziative dell’azienda Jesurum Leoni Comunicazione per promuovere la prevenzione ed il benessere delle persone.

“Siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto virtuoso e per questo ringraziamo Amplifon. L’Agenzia si conferma innovatrice nei progetti di Pubblico Privato” dichiara Tommaso Isacco Leoni, Amministratore di Jesurum Leoni Comunicazione.

E Michela Jesurum, responsabile dei Progetti di Pubblico-Privato per l’Agenzia, aggiunge: “Grazie alla città di Sanremo e a tutte le realtà che finora hanno aderito, che sono al momento oltre sessanta. I cittadini del comune interessato possono mandare un messaggio al numero 351-3655676, oppure un’email a ascoltami@jesurum-leoni.com, indicando il comune di appartenenza e prenotare così il loro screening gratuito, fino ad esaurimento posti”.

Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti al numero 351-3655676 (tramite messaggio) oppure tramite email a ascoltami@jesurum-leoni.com, indicando il comune di appartenenza.

Per info: info@jesurum-leoni.com o telefonare alla dr.ssa Claudia Porzio: 340-5214622