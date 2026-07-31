Sanremo, Residenza Julia amplia l'offerta: 20 nuovi posti letto per gli anziani e sei nuove assunzioni (Foto e Video)

Venti nuovi posti letto per rispondere alla crescente domanda di servizi dedicati agli anziani e alle persone fragili nel Ponente ligure. È il nuovo ampliamento della Residenza Julia di Sanremo, struttura del Gruppo emeis dedicata all'assistenza e alla cura delle persone anziane, che ha inaugurato oggi il nuovo nucleo alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti della struttura. L'ampliamento, che porterà a una maggiore capacità di accoglienza, sarà operativo a partire da domani e rappresenta un ulteriore investimento sulla struttura sanremese e sui servizi rivolti alla popolazione anziana. Il nuovo spazio è stato completamente rinnovato con l'obiettivo di offrire agli ospiti ambienti confortevoli, sicuri e funzionali, con particolare attenzione alla qualità della vita e alla socializzazione.

L'intervento non riguarda soltanto l'aumento della capacità ricettiva. In concomitanza con l'apertura del nuovo nucleo è stato infatti previsto anche un rafforzamento dell'organico, necessario per garantire adeguati standard assistenziali e accompagnare la crescita dell'offerta. La Residenza Julia ha inserito complessivamente sei nuove figure professionali: tre Operatori Socio-Sanitari (OSS), due infermieri e un animatore. Un potenziamento che punta a rafforzare il lavoro dell'équipe e, allo stesso tempo, a valorizzare le professionalità presenti sul territorio. L'obiettivo è garantire un'assistenza sempre più attenta alle esigenze individuali degli ospiti, attraverso un'organizzazione capace di coniugare gli aspetti sanitari con quelli relazionali e sociali.

La nuova apertura si inserisce in un contesto nel quale la richiesta di soluzioni residenziali per la terza età è in costante crescita. La Residenza Julia, grazie alla propria posizione panoramica affacciata sul mare e agli spazi dedicati agli ospiti, punta a offrire un modello di accoglienza che mette insieme assistenza, sicurezza e benessere. Tra le caratteristiche del nuovo nucleo c'è in particolare l'accesso diretto delle camere al giardino, uno spazio pensato per consentire agli ospiti di trascorrere momenti all'aperto in tranquillità. Al giardino si aggiunge la terrazza con vista mare, già elemento distintivo della struttura, che rappresenta un ulteriore spazio per il relax, la socializzazione e le attività organizzate.

All'inaugurazione è intervenuto anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, che ha sottolineato il valore dell'investimento realizzato dalla struttura. "Ci troviamo in un posto splendido che oggi aumenta la propria capienza e crea nuovi spazi comuni, dove è possibile trascorrere ore in serenità godendo di un panorama magnifico. Come Amministrazione non possiamo che compiacerci per questa iniziativa e ringraziare il Gruppo emeis che ha deciso di valorizzare ulteriormente una sede già prestigiosa", ha dichiarato il primo cittadino. Un riconoscimento, quello dell'Amministrazione comunale, che evidenzia anche il ruolo delle strutture dedicate alla terza età all'interno dell'offerta di servizi del territorio, soprattutto in una fase nella quale l'invecchiamento della popolazione rende sempre più importante la disponibilità di soluzioni assistenziali qualificate.

Alla presentazione del nuovo nucleo era presente anche il senatore Giovanni Berrino, Capogruppo in Senato per la Commissione Giustizia e componente della Commissione Affari Sociali e Sanità. Nel suo intervento ha posto l'accento sulle caratteristiche della Residenza Julia e sulla capacità della struttura di attrarre ospiti anche al di fuori del territorio provinciale. "Residenza Julia si distingue dalle altre strutture della zona: grazie alla sua posizione e alla qualità dell'offerta rappresenta un valore anche dal punto di vista turistico per il territorio. Gli ospiti provengono anche da fuori e scelgono questa destinazione per il clima favorevole e una struttura che offre la possibilità di vivere la terza età in modo piacevole e sicuro. Una struttura che punta sulla qualità e che oggi amplia anche, dal punto di vista numerico, la propria offerta", ha spiegato Berrino.

Per la direzione della struttura, l'ampliamento rappresenta soprattutto un'occasione per rispondere concretamente alle necessità delle famiglie che cercano una soluzione residenziale capace di garantire assistenza e attenzione alla persona. "L'apertura di questo nuovo nucleo rappresenta un importante passo per rispondere ai bisogni del territorio, offrendo un ambiente sereno e familiare nel quale ogni persona possa sentirsi accolta e valorizzata", ha dichiarato Federica Cozza, direttrice della Residenza Julia. Parole che sintetizzano la filosofia alla base dell'intervento: aumentare i posti disponibili senza rinunciare alla dimensione personale dell'accoglienza, attraverso spazi rinnovati, personale dedicato e percorsi assistenziali costruiti sulle caratteristiche di ciascun ospite.

All'interno della Residenza l'assistenza viene infatti organizzata attraverso un'équipe multidisciplinare, chiamata a costruire per ogni persona un percorso personalizzato. Le esigenze sanitarie vengono considerate insieme alla storia personale, alle abitudini e agli interessi dell'ospite, con l'obiettivo di mantenere il più possibile una dimensione di vita quotidiana attiva e rispettosa delle individualità. Un approccio che comprende anche i momenti di socializzazione e le attività proposte all'interno della struttura. Nel nuovo nucleo, gli spazi esterni assumono un ruolo particolare proprio per favorire il rapporto con l'ambiente e offrire ulteriori occasioni di incontro e di relax. La presenza del giardino direttamente collegato alle camere rappresenta, in questo senso, una delle principali novità dell'ampliamento.

Particolare attenzione viene riservata anche alla ristorazione, considerata parte integrante del percorso di benessere degli ospiti. L'offerta alimentare è pensata per coniugare qualità e gusto con le necessità nutrizionali delle persone accolte, tenendo conto delle diverse esigenze che possono emergere nell'ambito dell'assistenza. La quotidianità della Residenza Julia viene quindi costruita attraverso un insieme di servizi che comprende gli aspetti sanitari, assistenziali, relazionali e alimentari. L'obiettivo è creare un ambiente nel quale la persona possa sentirsi accompagnata e sostenuta, mantenendo al tempo stesso il più possibile le proprie abitudini e una dimensione di vita personale.

Con l'entrata in funzione del nuovo nucleo, prevista per il 1° agosto, la Residenza Julia mette dunque a disposizione ulteriori spazi per l'accoglienza degli anziani, accompagnando l'investimento strutturale con un incremento delle risorse professionali. Per le famiglie interessate è inoltre prevista la possibilità di visitare gli ambienti della struttura e ricevere informazioni sui servizi disponibili e sulle modalità di accoglienza. Un'opportunità pensata per conoscere direttamente gli spazi, approfondire l'organizzazione dell'assistenza e valutare le soluzioni disponibili. L'ampliamento segna così un nuovo passo per la Residenza Julia, che rafforza la propria presenza nel territorio sanremese puntando su nuovi posti letto, personale e ambienti rinnovati, con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più adeguato alle esigenze della terza età.