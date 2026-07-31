Sanremo si veste di bianco: musica ed eleganza in Piazza Borea d’Olmo con Antonio Mileto e Serena Zaffino

Atmosfera elegante, musica dal vivo e grande partecipazione per la seconda serata di “A tavola in Piazza del Duca”, la manifestazione organizzata da Confartigianato Imperia e Pro Consart – Consorzio Artigiani, in collaborazione con il Comune di Sanremo e Sanremo Live&Love.

Piazza Borea d’Olmo si è vestita di bianco per una serata suggestiva, durante la quale residenti e turisti hanno potuto cenare all’aperto, scegliendo tra le numerose proposte gastronomiche delle attività partecipanti.

Protagonista dello spettacolo è stato Antonio Mileto, maestro e imprenditore nel mondo della musica, che ha accompagnato il pubblico alternando chitarra, voce e pianoforte. Al suo fianco la cantante Serena Zaffino, imprenditrice nel settore musicale e degli eventi, che con la sua voce ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della serata.

Il Party in Bianco ha confermato il successo della manifestazione, capace di unire ristorazione, musica e socialità, valorizzando il centro cittadino e le attività locali.

«La partecipazione del pubblico e l’atmosfera che si è creata rappresentano un ottimo risultato del lavoro svolto insieme agli operatori e ai partner dell’iniziativa», commenta Confartigianato Imperia.

La manifestazione si conclude questa sera, venerdì 31 luglio, con il concerto dei Beat Up, pronti a portare in Piazza Borea d’Olmo il meglio del pop e del rock degli anni Ottanta e Novanta.

Confartigianato Imperia ringrazia il Comune di Sanremo per la collaborazione, Giancarlo Elia, presidente degli Edili di Confartigianato Imperia, per il supporto organizzativo e logistico, e gli sponsor Gruppo COAPI Srl, Botti Food Service e Peirano Bibite di Albenga.